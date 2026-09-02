Tai numatoma Vyriausybės programos įgyvendinimo plano projekte, kurį Ministrų kabinetas turėtų svarstyti artimiausiu metu.
Prognozuojama, kad šiemet VDU ir pensijų santykis sieks 47,4 proc. Norint jį padidinti Socialinės apsaugos ir darbo ministerija žada iki 2028 metų pradžios sparčiau didinti pensijas.
Be to, mažinant šalpos pensijų gavėjų skurdą ministerija kitų metų pabaigoje planuoja parengti ir priimti Šalpos pensijų įstatymo pakeitimus, kuriais būtų didinamos jų gavėjų, ypač žmonių su negalia ir senatvės pensininkų, socialinės garantijos.
Be kita ko, užtikrinant darbo užmokesčio viešajame sektoriuje, įskaitant socialinių paslaugų sritį, augimą, iki šių metų pabaigos numatoma priimti pataisas, reglamentuojančias šių darbuotojų darbo užmokestį.
Tuo metu Finansų ministerija iki kitų metų pradžios žada atlikti viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimų peržiūrą ir parengti tvaraus finansavimo modelį.
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