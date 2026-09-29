Prezidentūra teigiamai vertina Šeimos paketą, siūlo jį papildyti GPM lengvata susilaukus vaikų

„Prezidento nuomone, Vyriausybė pagaliau ėmėsi stiprių darbų šeimos politikos srityje. Šis paketas, kurio dydis – apie 1 proc. BVP, tikrai yra pakankamai reikšmingas“, – antradienį „Žinių radijui“ sakė V. Augustinavičius.
Patarėjas pripažino, kad diskusijų kelia paketo finansavimo galimybės. Vis dėlto, anot jo, priemonės būtų įgyvendinamos palaipsniui – 2027–2034 m., todėl ir finansinė našta valstybei pasiskirstytų per ilgesnį laikotarpį.
„Mokesčių ir bendrojo vidaus produkto santykis Lietuvoje yra 35 proc. Jis yra padidėjęs, jį galima ir toliau didinti, kaip iki šiol sėkmingai buvo daroma. Tikrai yra galimybių palaipsniui finansuoti Šeimos paketą“, – kalbėjo V. Augustinavičius.
Siūlo papildyti prezidento teikta GPM lengvata
Vis dėlto prezidento patarėjas pažymi pasigendantis daugiau tiesiogiai gimstamumo didinimui skirtų priemonių. Jo teigimu, Šeimos paketą būtų galima papildyti G. Nausėdos anksčiau siūlyta gyventojų pajamų mokesčio (GPM) lengvata.
„Čia puikiai tiktų prezidento paskata dėl gyventojų pajamų mokesčio, kuria būtų skatinama susilaukti antro ir paskesnio vaiko. Būtų galima grąžinti gyventojų pajamų mokestį iki vieno vidutinio atlyginimo“, – teigė jis.
V. Augustinavičiaus skaičiavimu, per penkerius metus tokia lengvata vienam asmeniui galėtų sudaryti apie 25 tūkst. eurų.
„Tai per penkerius metus sudarytų apie 25 tūkstančius eurų vienam asmeniui, tai tikrai būtų gana reikšminga paskata. Jeigu papildytume paketą šia tikslingai į gimstamumą orientuota paskata, šeimos paketas tikrai atrodytų gana neblogai“, – pridūrė patarėjas.
Kartu jis pabrėžė, kad demografinės padėties vien finansinėmis paskatomis pakeisti nepavyks. Pasak V. Augustinavičiaus, šeimoms taip pat svarbus viešųjų paslaugų prieinamumas regionuose – ligoninės, vaikų skyriai ir mokyklos.
Prezidentūra taip pat palankiai vertina Šeimos pakete numatytą nemokamą mokinių maitinimą iki dešimtos klasės. V. Augustinavičiaus teigimu, tokią priemonę galima vertinti kaip vieną iš būdų mažinti šeimų išlaidas maistui.
„Šeimos, auginančios vaikus, jeigu jų maitinimas bus užtikrintas iki dešimtos klasės, natūraliai patirs mažiau išlaidų maistui, nes nereikės duoti vaikams dienpinigių“, – sakė prezidento patarėjas.
Anot jo, centralizuotai organizuojant mokinių maitinimą valstybė taip pat galėtų pasinaudoti masto ekonomija ir sumažinti paslaugos kaštus.
Paklaustas, ar nemokamas maitinimas turėtų būti užtikrinamas ir vaikams iš didesnes pajamas gaunančių šeimų, V. Augustinavičius teigė, kad tokia parama turėtų būti universali.
Kaip skelbė ELTA, Vyriausybės Šeimos priemonių pakete – nemokami pietūs visiems mokiniams nuo penktos iki dešimtos klasės, pirmojo būsto finansavimo programa, didesnės vaiko priežiūros išmokos, parama po emigracijos į šalį nuolat gyventi grįžusioms šeimoms.
Iš viso demografijos iššūkiams spręsti skirto paketo vertė sudaro beveik 770 mln. eurų, jame yra devynios priemonės.
Pirmojo būsto programai šeimoms pakete iš viso numatoma skirti 67 mln. eurų, iš jų papildomai 50 mln. eurų per metus – regionų būsto programai.
Šeimos pakete – ir 12 mln. eurų parama į Lietuvą iš užsienio grįžtančioms šeimoms – jos galėtų gauti nuo 2 tūkst. eurų iki 5 tūkst. eurų dydžio vienkartines išmokas.
Premjeras Mindaugas Sinkevičius yra sakęs, kad šeimos politikos finansavimas bus ne tik kitų metų valstybės biudžeto, bet ir vienas svarbiausių likusios kadencijos prioritetų.
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