Prezidento patarėjas: trečiasis Astravo AE reaktorius būtų dar didesnė problema

2025-11-17 13:33
Paulius Perminas (BNS)

Baltarusijai skelbiant apie planuojamą statyti netoli sienos su Lietuva veikiančios Astravo atominės elektrinės (AE) trečiąjį reaktorių, prezidento patarėjas Deividas Matulionis sako, jog tai sukurtų dar didesnę problemą.

Astravo atominė elektrinė
Astravo atominė elektrinė / E. Naprio / BNS nuotr.

„Mes niekada nebuvom laimingi ir dėl pirmo ir antro reaktoriaus. Iš tiesų, grėsmė yra padidėjusi. Ir trečias reaktorius – dar turėsim didesnę problemą“, – pirmadienį žurnalistams teigė prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais.

„Žiūrėsim, kaip čia reaguoti, bet šiai dienai, atrodo, sprendimas yra, jog planuojama statyti. Tai turėsim aptarti tą klausimą dar detaliau“, – pridūrė jis.

Apie Minsko planus statyti trečiąjį Astravo AE reaktorių praėjusią savaitę pranešė Baltarusijos valstybinė naujienų agentūra „Belta“.

Astravo AE turi du rusiškus vienodos galios VVER-1200 reaktorius – iš viso 2400 megavatų. Pirmasis energijos blokas buvo įjungtas 2020-ųjų lapkritį, antrasis – 2023 metų gegužę. Jų statyba finansuota ilgalaike Rusijos paskola.

Lietuva nuolat kritikuoja Baltarusiją dėl to, kad Astravo AE pastatyta nesilaikant branduolinės saugos ir aplinkosauginių reikalavimų.

