 Prezidentas: turime „perlaužti“ šitą tendenciją

Prezidentas: turime „perlaužti“ šitą tendenciją

„Ketvirtąjį ketvirtį darosi neįsivaizduojami dalykai“
2026-09-16 12:40
Saulius Jakučionis (BNS)

Prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį paragino „perlaužti“ ydingą krašto apsaugos sistemai tenkančių lėšų panaudojimo kultūrą, kai didesnė dalis metinio gynybos biudžeto išleidžiama metų pabaigoje.

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Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda / P. Adamovič / BNS nuotr.

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Nuo politikos
iki kultūros

„Turime „perlaužti“ šitą tendenciją, (...) kad pirmąjį metų ketvirtį panaudojama mažiau, tada antrąjį ketvirtį panaudojama daugiau, trečiąjį ketvirtį – dar daugiau, o ketvirtąjį ketvirtį darosi neįsivaizduojami dalykai“, – žurnalistams po Valstybės gynimo tarybos (VGT) posėdžio sakė G. Nausėda.

Jis teigė nesuprantantis šios situacijos ir pavadino tai krašto apsaugos sistemos vidine lėšų panaudojimo kultūra.

„Tą kultūrą reikia keisti, ministras irgi pripažino, kad ją reikia keisti“, – kalbėjo prezidentas.

Šiame straipsnyje:
Gitanas Nausėda
Vyriausybė
Valstybės gynimo tarybos posėdis
gynyba

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