Prezidentas: turime „perlaužti“ šitą tendenciją

„Turime „perlaužti“ šitą tendenciją, (...) kad pirmąjį metų ketvirtį panaudojama mažiau, tada antrąjį ketvirtį panaudojama daugiau, trečiąjį ketvirtį – dar daugiau, o ketvirtąjį ketvirtį darosi neįsivaizduojami dalykai“, – žurnalistams po Valstybės gynimo tarybos (VGT) posėdžio sakė G. Nausėda.
Jis teigė nesuprantantis šios situacijos ir pavadino tai krašto apsaugos sistemos vidine lėšų panaudojimo kultūra.
„Tą kultūrą reikia keisti, ministras irgi pripažino, kad ją reikia keisti“, – kalbėjo prezidentas.
(be temos)
(be temos)
(be temos)