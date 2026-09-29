Premjero atstovas: koalicijos tarybos posėdis dėl degalų kainų šią savaitę tikriausiai neįvyks

„Ieškoma datos, kai galėtų gyvai dalyvauti visi koalicijos partijų lyderiai“, – BNS sakė G. Salyga.
Kaip rašė BNS, V. Sinkevičius socialdemokratų lyderiui Mindaugui Sinkevičiui ir „valstiečių“ lyderiui Aurelijui Verygai siūlė trečiadienį apsvarstyti konkretų kainų amortizavimo planą. Pasak jo, dėl degalų kainų krizės reikia aiškaus veiksmų plano, o ne gesinti gaisrą jam jau įsiplieskus.
V. Sinkevičius siūlo mažinti akcizą 10 centų už litrą, stebėti degalų kainas, įstatyme įtvirtinti mechanizmą, kas vyktų degalų kainai pasiekus nustatytą kritinę ribą.
Politikas, be to, ragina nustatyti tikslinę pagalbą žmonėms, kuriems automobilis ar viešasis transportas yra būtinas norint pasiekti darbo vietą, pavyzdžiui, darbdavio apmokėtos ar kompensuotos darbuotojo kelionės į darbą išlaidos, kai atstumas viršytų 20 km, būtų laikomos neapmokestinamosiomis pajamomis.
Taip pat siūloma taikyti 80 proc. viešojo transporto lengvatą žmonėms, vykstantiems į darbą ir iš jo, kai atstumas nuo namų iki darbovietės siektų ne mažiau kaip 20 kilometrų.
Kaip rašė BNS, finansų ministras Taurimas Valys sakė, kad su Europos Komisija kalbama dėl galimybių kitąmet benzino ir dyzelino akcizą didinti mažiau nei planuota.
Tuo metu premjeras praėjusią savaitę teigė, kad nusprendus keisti suplanuotą CO2 dedamosios didinimą Lietuva galimai pažeistų įsipareigojimus Briuseliui, dėl kurių gavo RRF plano lėšas. Be to, Vyriausybės vadovas pabrėžė, kad idėja dėl šios dedamosios korekcijų dar nėra „išdirbta“.
Vyriausybei svarstant priemones, kaip sumažinti itin aukštų degalų kainų poveikį gyventojams ir verslui, prezidentas Gitanas Nausėda siūlė dar kartą svarstyti ankstesnę jo idėją kasdien nustatyti kainų lubas – šalies vadovas tikisi, kad dar pavasarį jo teiktos pataisos bus priimtos Seime.
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