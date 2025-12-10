Premjerė kartoja: nuostolius atlyginti turi ne Lietuva, o Baltarusija

„Baltarusijos pusė sulaikė vežėjų automobilius. Tikrai logiška kreiptis į Baltarusiją dėl žalos atlyginimo“, – žurnalistams Vyriausybėje trečiadienį sakė I. Ruginienė.
„Lietuva nuo pat pirmos dienos, kai uždarė sieną, aiškiai davė signalą, kad gali grįžti vežėjai su savo automobiliais, jiems siena nebuvo uždaryta“, – pridūrė ji.
Nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ trečiadienį Vilniuje surengė protesto akciją dėl Minsko sulaikytų šimtų Lietuvos vilkikų – vežėjai paskelbė peticiją, kuria valdžios atstovų reikalauja per 72 val. paskelbti konkretų veiksmų planą, kaip bus grąžinami Baltarusijos sulaikyti Lietuvos vilkikai, taip pat kompensuoti faktinius vežėjų patirtus nuostolius.
Premjerė savo ruožtu pabrėžė, jog nesvarstoma nei skirti kompensacijų, nei įvesti ribojimus vilkikams važiuoti į Baltarusiją.
