Premjerė kartoja: nuostolius atlyginti turi ne Lietuva, o Baltarusija

2025-12-10 14:51
Lukas Juozapaitis (BNS)

Daliai vežėjų trečiadienį protestuojant dėl Baltarusijoje įstrigusių vilkikų, premjerė Inga Ruginienė kartoja, kad Vyriausybė nesvarsto kompensuoti vežėjų nuostolių, nes tai turėtų padaryti Minskas.

„Baltarusijos pusė sulaikė vežėjų automobilius. Tikrai logiška kreiptis į Baltarusiją dėl žalos atlyginimo“, – žurnalistams Vyriausybėje trečiadienį sakė I. Ruginienė.

„Lietuva nuo pat pirmos dienos, kai uždarė sieną, aiškiai davė signalą, kad gali grįžti vežėjai su savo automobiliais, jiems siena nebuvo uždaryta“, – pridūrė ji.

Inga Ruginienė
Inga Ruginienė / P. Peleckio / BNS nuotr.

Nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ trečiadienį Vilniuje surengė protesto akciją dėl Minsko sulaikytų šimtų Lietuvos vilkikų – vežėjai paskelbė peticiją, kuria valdžios atstovų reikalauja per 72 val. paskelbti konkretų veiksmų planą, kaip bus grąžinami Baltarusijos sulaikyti Lietuvos vilkikai, taip pat kompensuoti faktinius vežėjų patirtus nuostolius.

Premjerė savo ruožtu pabrėžė, jog nesvarstoma nei skirti kompensacijų, nei įvesti ribojimus vilkikams važiuoti į Baltarusiją.

