 Premjeras šildymo lengvatai tarė griežtą „Ne“

Premjeras šildymo lengvatai tarė griežtą „Ne“

siūlo taiklesnę alternatyvą
2026-09-18 12:34
Lukas Oželis (BNS)

Ekspertams įspėjant apie aukštesnes šildymo kainas artėjantį žiemos sezoną, o Vilniaus merui siūlant grąžinti pridėtinės vertės mokesčio (PVM) lengvatą, premjeras sako, kad to neplanuojama daryti.

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Premjeras šildymo lengvatai tarė griežtą „Ne“ / Asociatyvi magnific.com nuotr.

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Anot Mindaugo Sinkevičiaus, kompensacijos gyventojams yra taiklesnė priemonė.

„Ne, šildymo lengvatos šildymo sezono metu tokios horizontalios neplanuojame taikyti, nes jau kalbėjome ne kartą – horizontali priemonė visiems reiškia, kad (ji taikoma – BNS) nepriklausomai, ar žmogus uždirba daug", – penktadienį žurnalistams sakė M. Sinkevičius.

„Geriau vertinti pagalbą žmonėms, vartotojams, naudojantiems centralizuotas šildymo sistemas per kompensaciją. Jeigu žmogaus pajamos, turtas rodo, kad jis negali leisti susimokėti už šildymą, valstybė ateina į pagalbą. Manau, kad tai yra socialiai teisingiau“, – pridūrė premjeras.

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