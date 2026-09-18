Premjeras šildymo lengvatai tarė griežtą „Ne“

Anot Mindaugo Sinkevičiaus, kompensacijos gyventojams yra taiklesnė priemonė.
„Ne, šildymo lengvatos šildymo sezono metu tokios horizontalios neplanuojame taikyti, nes jau kalbėjome ne kartą – horizontali priemonė visiems reiškia, kad (ji taikoma – BNS) nepriklausomai, ar žmogus uždirba daug", – penktadienį žurnalistams sakė M. Sinkevičius.
„Geriau vertinti pagalbą žmonėms, vartotojams, naudojantiems centralizuotas šildymo sistemas per kompensaciją. Jeigu žmogaus pajamos, turtas rodo, kad jis negali leisti susimokėti už šildymą, valstybė ateina į pagalbą. Manau, kad tai yra socialiai teisingiau“, – pridūrė premjeras.
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