Premjeras: mes tikrai laisva ranka to neleisime

Pasak premjero, tokie kroviniai nebus „laisva ranka“ praleidžiami per Klaipėdos uostą.
„Tema yra, sakyčiau, ne vien Lietuvos kaip valstybės, šiuo atveju kalbame apie tris valstybes – Latviją, Estiją ir Lietuvą. Vakar kaip tik po darbo bendravau su Latvijos ministru pirmininku, jis irgi kėlė šią temą ir konsultavomės telefonu, kokia galėtų būti atsakomoji reakcija į Rusijos pusės norą ir gabenti rusiškus grūdus, ir gabenti galimai grūdus, kurie sumaišyti su pavogtais Ukrainos grūdais“, – žurnalistams antradienį Klaipėdoje sakė M. Sinkevičius.
„(Grūdų – BNS) transportavimo problematika čia tokia aštri, kad, matyt, nusitaikyta neatsitiktinai į Baltijos jūros uostus, į mus, o mes, savaime suprantama, kad tikrinsime, žiūrėsime ir laisva ranka to krovinio nepraleisime“, – pridūrė jis.
Paviešinus informaciją apie galimą okupuotose Ukrainos teritorijose pagrobtų grūdų tranzitą per Baltijos šalis ir Lietuvą, premjeras sako, jog Vyriausybė palaiko Ukrainą ir nėra suinteresuota Rusijos grūdų krova.
„Mes tikrai laisva ranka neleisime mūsų uosto infrastruktūra, geležinkeliu naudotis taip, kad paskiau kiltų abejonių, nes į mus žiūri ir mūsų partneriai Ukrainoje, kaip mes elgiamės“, – Klaipėdoje sakė M. Sinkevičius.
Kaip rašė BNS, žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika pirmadienį nurodė Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (VMVT) nedelsiant pradėti visų iš šių šalių tranzitu gabenamų grūdų – ne tik pašarinių, bet ir maistinių – kilmės tyrimus.
VMVT uoste praėjusią savaitę jau paėmė vieno grūdų krovinio mėginius ir užsienio laboratorijoje tikrins jų kilmę. Tarnyba pirmadienį BNS tvirtino daugiau mėginių neėmusi.
„Pasitelksime Maisto ir veterinarijos tarnybą ir natūralu, kad norime pasitikrinti ir įsitikinti, ar gabenamas krovinys, kurio kiekiai Lietuvos mastu nėra dideli, turbūt Latvijai yra didesni iššūkiai, įsitikinti, genetiniais tyrimais ištirti grūdų kilmę“, – sakė M. Sinkevičius.
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