Premjeras: Lietuva siūlys ES uždrausti rusiškų maistinių grūdų tranzitą

„Rusija naudojasi Europos, įskaitant Baltijos valstybių, uostais ir infrastruktūra savo grūdams eksportuoti. Tai nepriimtina situacija, kuri iki šiol buvo toleruojama argumentuojant tuo, kad maisto produktams ES sankcijos netaikomos. (...) Reikalingi sprendimai ir ES lygmeniu. Lietuva siūlys ne tik uždrausti tokį tranzitą, bet ir į sankcionuojamų asmenų sąrašą įtraukti atskirus Rusijos žemės ūkio sektoriaus oligarchus, remiančius karą“, – feisbuke ketvirtadienį rašė M. Sinkevičius.
Ministras pirmininkas pabrėžė, kad Maskva naudojasi ES infrastruktūra ir vis agresyviau puola Ukrainą ir jos uostus bei grūdus gabenančius laivus, pasaulyje pardavinėja iš okupuotų teritorijų pavogtus grūdus.
„Neleisime Rusijos karo mašinai pelnytis naudojantis mūsų infrastruktūra kaip vartais į pasaulio rinkas“, – aiškino M. Sinkevičius.
Kaip rašė BNS, Lietuvoje nuo rugsėjo pradžios tikrinama iš Rusijos ir Baltarusijos tranzitu per šalį gabenamų maistinių grūdų kilmė.
M. Sinkevičius rugsėjį pareiškė, kad rusiškų grūdų tranzitas yra bendra Baltijos šalių problema.
„Baltijos valstybės imasi veiksmų šiam tranzitui stabdyti. Šį klausimą ne kartą aptarėme ir su Latvijos premjeru – mūsų pozicijos sutampa“, – feisbuke rašė premjeras.
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