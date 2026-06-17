Prastos žinios brangiai mokantiems už šildymą: lengvatos negrąžins?

„Nesvarstome. Yra tikslinės priemonės, yra kompensacijos – jų ratas yra išplėstas, dabar yra šiek tiek lengviau jas gauti, tai tikrai tie žmonės, kuriems yra sunku, kurie nukenčia nuo to, gali tikrai lengviau prieiti prie kompensacijų“, – trečiadienį Vyriausybėje žurnalistams sakė jis.
„Tačiau tokia plati priemonė, kokia buvo taikoma iki 2026 metų, kai ir pasiturintys žmonės ją gaudavo – ji tikrai buvo ganėtinai netikslinga ir neefektyvi“, – tęsė ministras.
Birželio pradžioje prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius teigė, kad dėl konflikto Artimuosiuose Rytuose išaugus kainoms energetikos sektoriuje yra racionalu svarstyti laikinai grąžinti PVM lengvatą centralizuotam šildymui. Jis pažymėjo, kad atslūgus įtampai Hormuzo sąsiauryje lengvata galėtų vėl būti panaikinta.
Nuo 2026 m. panaikintas lengvatinis 9 proc. PVM tarifas centralizuotam šildymui ir karštam vandeniui – dabar galioja standartinis 21 proc. tarifas.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) duomenimis, per visą 2025–2026 m. šildymo sezoną, rugsėjį–balandį, prašymus dėl būsto šildymo ir vandens išlaidų kompensacijų iš viso užpildė 408,4 tūkst. gyventojų – 1,4 proc. mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, kai buvo pateikta 414,4 tūkst. prašymų.
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