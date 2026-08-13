 Praplėtė gamtinių dujų įsigijimo galimybes: bus galima remtis ir JAV kainų indeksu?

Praplėtė gamtinių dujų įsigijimo galimybes: bus galima remtis ir JAV kainų indeksu?

2026-08-13 13:15
ELTOS inf.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) skelbia pakeitusi gamtinių dujų kainų nustatymo metodiką, kuria praplečiamos dujų įsigijimo galimybės. Pranešama, kad nuo šiol formuojant gamtinių dujų tiekimo portfelį bus galima remtis ne tik Nyderlandų „Title Transfer Facility“ (TTF), bet ir Jungtinių Amerikos Valstijų „Henry Hub“ bei kitais pasauliniais gamtinių dujų kainų indeksais.

<span>Praplėtė gamtinių dujų įsigijimo galimybes: bus galima remtis ir JAV kainų indeksu?</span>
Praplėtė gamtinių dujų įsigijimo galimybes: bus galima remtis ir JAV kainų indeksu? / magnific.com nuotr.

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Pasak VERT, nustatant prognozuojamą gamtinių dujų įsigijimo kainą taip pat bus vertinamos pagal trumpalaikes bei ilgalaikes sutartis perkamų dujų kainos. Kartu bus vertinama ir ilgalaikės sutarties nauda valdant kainų svyravimo riziką.

„Metodika dabar leis į kainos vertinimą įtraukti ne vieną, o kelis pasaulinius indeksus. Ar tuo bus pasinaudota ir kokia apimtimi – bus įmonės komercinis sprendimas, kurio pagrįstumą vertinsime pagal pateiktus duomenis. Matome, kad net ir vienas 1 TWh suskystintų gamtinių dujų krovinys, įsigytas pagal „Henry Hub“ indeksą, padengtų apie 40 proc. viso buitinių vartotojų poreikio. Ir tai leistų apsaugoti nuo drastiškų kainos svyravimų daugiau kaip 530 tūkst. gamtinių dujų vartotojų“, – pranešime cituojamas tarybos narys Karolis Januševičius.

VERT teigia, kad atnaujintoje metodikoje taip pat nustatyta, kaip bus vertinamos sąnaudos, kai už gamtines dujas atsiskaitoma ne eurais, o kita valiuta. Nustatant dujų kainą bus galima įvertinti valiutos keitimo bei valiutos kurso draudimo sąnaudas.

Be to, apskaičiuojant galutinę gamtinių dujų kainą buitiniams vartotojams tam tikrais atvejais galės būti įtrauktos papildomos sąnaudos, susijusios su suskystintų gamtinių dujų (SGD) krovinio tiekimu.

Šiame straipsnyje:
JAV kainų indeksas
VERT
Gamtinės dujos
dujų kaina
kainų nustatymas

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