Pranešė, kiek ESO klientų po audros vis dar neturi elektros

Tai ELTAI patvirtino ESO atstovė Rasa Juodkienė. Anot jos, šie duomenys kiek vėliau bus dar kartą atnaujinti.
Nuo šio antradienio gyventojai, kuriems audros elektros tiekimas buvo atkurtas vėliau nei po trijų parų, gali supaprastinta tvarka kreiptis į ESO dėl tiesioginių nuostolių atlyginimo.
Per rugpjūčio 22 d. Lietuvą užklupusios audrą metu daugelyje šalies vietų virto medžiai, žuvo vienas žmogus, dar keturi buvo sužeisti.
Piko metu elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau kaip 268 tūkst. ESO klientų, o elektros tinkle užfiksuota daugiau kaip 9 tūkst. pažeidimų.
Dėl audros padarinių ir ūkininkų patirtų nuostolių Vyriausybė paskelbė valstybės lygio ekstremaliąją situaciją.
Skaičiuojama, kad audros finansinis poveikis siekia apie 17 mln. eurų – elektros tinklo atkūrimas kainuos apie 10 mln. eurų, dar apie 7 mln. eurų sudarys kompensacijos ESO klientams.
Draudikai dėl audros jau registravo beveik 14 tūkst. draudžiamųjų įvykių, o bendra padaryta žala viršija 13 mln. eurų.
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