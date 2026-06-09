Pramonės produkcijos kainos išaugo

Pasak agentūros, Lietuvos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per metus padidėjo 12,3 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų – 4,2 proc. Ne Lietuvos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos tuo metu per metus padidėjo 13,1 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų – 0,8 proc.
Euro zonos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per metus padidėjo 14,4 proc., ne euro zonos rinkoje – 12,1 proc.
Šių metų gegužę, palyginti su balandžiu, pramonės produkcijos kainos sumažėjo 0,8 proc., o neįskaitant rafinuotų naftos produktų – padidėjo 0,6 proc.
Teigiama, jog mėnesiniam kainų pokyčiui didžiausios įtakos turėjo rafinuotų naftos produktų kainų sumažėjimas (1,2 proc.) bei elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo kainų padidėjimas (0,3 proc.).
Lietuvos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per mėnesį beveik nepakito, tačiau neįskaitant rafinuotų naftos produktų padidėjo 1,3 proc.
Daugiausia (8,7 proc.) brango spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas. Labiausiai (5,5 proc.) pigo variklinės transporto priemonės, priekabos ir puspriekabės.
Maisto produktai brango 0,2 proc., iš jų duonos gaminiai – 4,8 proc., aliejus ir riebalai – 3,9 proc., mėsos ir paukštienos produktai – 2,4 proc., tačiau pigo kiti, niekur nepriskirti, maisto produktai – 5,1 proc., cukrus – 5,1 proc., ledai – 4,9 proc.
Ne Lietuvos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per mėnesį sumažėjo 1,4 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų beveik nepakito. Euro zonos rinkoje tuo metu parduotos pramonės produkcijos kainos per mėnesį sumažėjo 2 proc., ne euro zonos rinkoje – 0,9 proc.
Naujausi komentarai