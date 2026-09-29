 Praėjusią savaitę elektra šalyje brango 47 proc.

Praėjusią savaitę elektra šalyje brango 47 proc.

2026-09-29 12:05
ELTOS inf.

Praėjusią savaitę Baltijos šalyse sumažėjus vėjo ir saulės elektrinių gamybai, vidutinė elektros kaina Lietuvoje išaugo 47 proc. iki 139,07 euro už megavatvalandę (MWh), skelbia energetikos bendrovė „Elektrum Lietuva“.

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
<span>Praėjusią savaitę elektra šalyje brango 47 proc.</span>
Praėjusią savaitę elektra šalyje brango 47 proc. / D. Labučio / ELTOS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Tuo metu Latvijoje vidutinė elektros kaina per savaitę padidėjo 46 proc. ir siekė 139,08 euro už MWh, o Estijoje ji pakilo 44 proc. iki 99,28 euro už MWh.

„Praėjusią savaitę elektros kainas aukštyn labiausiai kėlė reikšmingai sumažėjusi vėjo elektrinių gamyba – visame „Nord Pool“ regione ji smuko 35 proc. Baltijos šalyse kainų augimą taip pat skatino mažesnė saulės elektrinių gamyba. Tuo metu 8 proc. išaugęs elektros importas į Baltijos šalis iš dalies kompensavo mažesnę atsinaujinančių išteklių gamybą ir neleido kainoms augti dar sparčiau“, – pranešime teigia „Elektrum Lietuva“ Verslo sprendimų departamento vadovas Mantas Masalskis.

Bendrovės duomenimis, „Nord Pool“ regione elektros energijos suvartojimas siekė 7 163 gigavatvalandes (GWh), o gamyba – 7 492 GWh. Vėjo elektrinių gamyba regione sumažėjo 35 proc., o Šiaurės šalių atominių elektrinių prieinamumas padidėjo 1 proc. ir siekė 49 proc.

Bendras elektros suvartojimas Baltijos šalyse praėjusią savaitę augo 3 proc. ir siekė 514 GWh. Lietuvoje suvartota 235 GWh elektros – 2 proc. daugiau nei ankstesnę savaitę. Taip pat Latvijoje elektros vartojimas per savaitę padidėjo 4 proc. iki 140 GWh, o Estijoje – 4 proc. iki 138 GWh.

Tuo metu elektros energijos gamyba visose trijose šalyse sumažėjo 3 proc. ir siekė 351 GWh. Lietuvoje per savaitę pagaminta 190 GWh elektros – 2 proc. mažiau nei ankstesnę savaitę. Latvijoje gamyba padidėjo 1 proc. iki 82 GWh, o Estijoje ji sumažėjo 7 proc. iki 79 GWh.

Per savaitę Lietuva pasigamino 81 proc. suvartotos elektros energijos, Latvijoje šis rodiklis siekė 59 proc., o Estijoje – 57 proc. Iš viso Baltijos šalys pasigamino 68 proc. regione suvartotos elektros energijos, nurodo bendrovė.

Šiame straipsnyje:
elektra
elektros kaina
Vidutinė elektros kaina

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų