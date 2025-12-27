Po švenčių – dovanų grąžinimų bumas

Vilnietė Elvyra pasakojo, kad dovanų sąrašas kiekvienais metais būna ilgas – didelėje šeimoje jų tenka nupirkti ne vieną.
„Anūkams, sesei, dukterėčioms, kurie pas mus susirenka į namus visada“, – pasakojo Elvyra.
Tačiau moteris pripažįsta spontaniškų pirkinių vengianti – visada stengiasi išsiaiškinti, ko artimiesiems iš tiesų reikia.
„Pasiklausinėjame, kam ir ko reikėtų: kam knygos, kam kokio sveikatinimosi“, – aiškino moteris.
Sako, jei ir pasitaiko, kad pati gauna mažiau naudingą dovaną, apie grąžinimą net negalvoja.
„Ne, aš nelabai linkusi. Jei jau gaunu, tai panaudoju“, – teigė Elvyra.
Tiesa, anot prekybininkų, po švenčių kai kurie dovanas visgi nori grąžinti. Esą žmonės tokį sprendimą priima gavę kelias vienodas dovanas, netikus dydžiui ar spalvai.
„Iš visų prekių apie porą procentų yra grąžinama“, – nurodė „Pigu.lt“ komunikacijos vadovas Nerijus Mikalajūnas.
Po didesnio pardavimų bumo Vartotojų teisių apsaugos tarnyba pastebi ir gausesnius pirkėjų nusiskundimus – dažniausiai dėl nekokybiškų prekių ar grąžinimo terminų.
„Sausio mėnuo pas mus būna karščiausias – tuomet fiksuojamas skundų ir prašymų pikas. Po švenčių vis tik tas dovanojimo bumas įvyksta“, – komentavo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorė Goda Aleksaitė.
Norima grąžinti įvairias prekes: naktinius drabužius, kvepalus, elektroniką – ir net eglutes.
„Štai, tarkime, net ir eglutė. Yra buvę atvejų, kai žmonės rašė skundą, kad negalėjo eglutės grąžinti“, – pasakojo G. Aleksaitė.
Deja, praėjus šventėms ir nubyrėjus spygliams, eglutės grąžinti nebebus galima. Į negrąžinamų prekių sąrašą taip pat patenka elektronika, kosmetika, apatiniai drabužiai, juvelyriniai dirbiniai, žaislai ir knygos, nebent pats pardavėjas leidžia prekę grąžinti.
„Pardavėjai nėra labai geranoriški vartotojų atžvilgiu ir nenori patirti papildomų nuostolių“, – aiškino Lietuvos vartotojų instituto prezidentė Zita Čeponytė.
Tiesa, jei prekė pirkta internetu – grąžinti galima beveik visas prekes.
„Išskyrus labai suasmenintus daiktus, kai yra logotipas, jūsų vardas ar, pavyzdžiui, papuošalas su vardu ir dviem širdimis“, – pabrėžė G. Aleksaitė
Tai aiškinama tuo, kad perkant internetu pirkėjas turi mažiau galimybių susipažinti su preke.
„Kai ateiname į fizinę parduotuvę, galime prekę pačiupinėti, pauostyti, pajausti, pavartyti ir tik tada apsispręsti“, – dėstė G. Aleksaitė.
Pasak Lietuvos vartotojų instituto, grąžinamų prekių išvaizda taip pat turi atitikti reikalavimus.
„Prekės neturi būti naudotos, sugadintos ar praradusios prekinę išvaizdą“, – aiškino Z. Čeponytė.
„Jei netaisyklingai išlupote, pralupote ir panaudojote – viskas“, – pridūrė G. Aleksaitė.
Pardavėjai neslepia – perkant internetu žmonės sprendimus priima racionaliau, todėl grąžinamų prekių kiekiai neišauga taip drastiškai.
„Nebėra to spaudimo, kad jau atvažiavau – turiu kažką nusipirkti. Pirkiniai tampa labiau apgalvoti“, – pastebėjo N. Mikalajūnas.
Nors pirkėjas gali grąžinti ne visas prekes, nekokybiškos prekės į šią kategoriją neįeina – jas galima grąžinti ir be kasos kvito.
„Tinka sąskaita faktūra, mokėjimo kortelės ar banko išrašas“, – informavo Z. Čeponytė.
Tačiau jei gavote dovaną, pirkta internetu, ir norite ją grąžinti – teks kreiptis į tą, kuris dovaną pirko.
„Tas, kas pirko, tas ir turi grąžinti“, – priminė G. Aleksaitė.
Ir nors daugelis lietuvių žino dovanų grąžinimo tvarką, ja pasinaudoja ne visada.
„Esame drovūs ir nelabai norime grąžinti dovanų“, – pastebėjo Z. Čeponytė.
Prekybos centre sutikti pirkėjai sako, kad kol kas kalėdinių dovanų grąžinti neteko. Patys, dovanodami, pirkimo kvitų taip pat neprideda.
„Būna, kad pati gaunu dovaną, kurią norėčiau grąžinti, bet negrąžinu. Dovanos negrąžinamos – artimiems žmonėms galiu perpadovanoti“, – pasakojo praeivė.
„Visos dovanos patinka. Ne, niekada negrąžinu“, – tikino praeivis.
Nepatikusias dovanas galima grąžinti per 14 dienų. Tiesa, kai kurie pardavėjai nustato ilgesnį terminą – net iki 30 dienų.
