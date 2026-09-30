Pirmojo būsto laukiančioms šeimoms – svarbi žinia

– Kokios dabar yra žinios? Rugsėjį žmonės pateikė prašymus subsidijai, kaip suprantu, visi prašymai bus patenkinti?
– Šiandien sistema užregistravo 800 prašymų. Be abejo, mes juos turime peržiūrėti, ar jie atitinka kriterijus, nes kartais būna taip, kad vienas kitas prašymas atkrenta.
Bet jeigu visi 800 prašymų iš tikrųjų atitiks sąlygas gauti subsidiją, preliminariai skelbiame, kad juos patenkinsime.
– Kaip suprantame, čia yra dvi skirtingos programos. Dabar žmonės kreipiasi dėl subsidijos būstui regionuose, tačiau prieš tai, gegužės mėnesį, vyko pateikimas norintiems įsigyti būstą bet kurioje savivaldybėje.
– Pažeidžiamiems asmenims. Tai yra skirtingos programos ir skirtingi kriterijai. Pirmiausia buvo skirta pažeidžiamiems asmenims, o dabar – visiems.
Ši priemonė nukreipta būtent į regionų stiprinimą. Mes tikimės, kad jauni žmonės, įsikūrę regionuose, ten įleis šaknis.
Kol kas turime 6 milijonus eurų. Žiūrėsime, jeigu neužteks, matyt, reikės ieškoti papildomo finansavimo. Tačiau esame pasiryžę patenkinti visas paraiškas, kurios atitiks reikalavimus.
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– Dabar pateikimas vyko visiškai kita tvarka nei gegužę, kai buvo teikiami prašymai pažeidžiamoms grupėms. Ką galėtumėte pasakyti tiems, kurie gegužę teikė prašymus norėdami įsigyti būstą bet kurioje savivaldybėje?
– Tikrai žinau, kad tam tikras paraiškų kiekis nebuvo patenkintas dėl lėšų trūkumo, bet tikrai kviečiu nenusiminti.
Kartu su nauju šeimos paketu mes ženkliai didiname finansavimą visoms būsto priemonėms ir labai tikiuosi, kad su šiuo finansavimu galėsime patenkinti visas paraiškas, kurios atitiks kriterijus.
Išmokome pamokas. Pirmas mūsų teikimas, jeigu atsimenate, tada per kelias valandas žmonės įstrigo sistemoje. Šį kartą davėme visą savaitę ramiai teikti paraiškas ir tai suveikė – nesklandumų nebuvo.
Visi sakė, kad sistema veikė pakankamai gerai, todėl visi norintys galėjo pateikti paraiškas. Dabar per tam tikrą laiką, daugiau nei dvi savaites, specialistai vertins, tikrins ir galėsime daryti tikslesnes išvadas.
– Galime prisiminti, kad prieš tai per dešimt minučių buvo išdalintas visas biudžetas, o nemaža dalis žmonių net negalėjo prisijungti prie sistemos. Ar tai reiškia, kad pasitikrinote klaidas ir dabar galima tikėtis kitokios tvarkos ir tiems, kurie norės įsigyti būstą kitose savivaldybėse?
– Tikrai taip. Mes pamatėme, kur yra spragos, jas ištaisėme ir šiandien matome, kad savaitė, kurią davėme žmonėms be streso teikti paraiškas, neskubėti ir nesivaržyti, kas pirmesnis, davė teigiamą rezultatą.
Tas išmoktas pamokas nusinešime ir į kitus metus. Su šeimos paketu apskaičiavome ir numatome pakankamą finansavimą. Tai reiškia, kad žmonės galės be jokio streso teikti paraiškas per ilgesnį laiką.
Svarbiausias vertinimo kriterijus bus atitikti taisykles, kurios nurodytos paraiškos teikėjui.
– Jeigu žmonės neįtilps į biudžeto rėmus, ar galės kažkaip stoti į eilę?
– Mes tikrai žiūrėsime. Kol kas preliminariai skaičiuojame, kad biudžeto turėtų pakakti, bet, be abejo, niekada negalime tiksliai apskaičiuoti, kiek bus paraiškų.
Šiais metais pridėjome beveik 10 milijonų eurų, tiesiog reikėjo padidinti šią priemonę. Kitais metais taip pat žiūrėsime, kokie bus rezultatai, kiek bus paraiškų ir kaip vyks procesas.
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