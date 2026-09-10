Pirmajame Žemės ūkio ministerijos kolegijos posėdyje – parama ūkininkams

Posėdžiui pirmininkaus ministras Kęstutis Mažeika.
„Numatoma apsitarti ir patvirtinti mechanizmą, kokiu būdu tas europines lėšas (...) ūkininkams padalinti dėl išaugusių elektros ir trąšų kainų“, – BNS sakė ministro patarėjas Justas Jaskonis.
Pasak jo, posėdyje taip pat bus aptariami profesinio pasirengimo ūkininkauti reikalavimai registruojantiems ūkį Ūkininkų ūkių registre.
Tuo metu K. Mažeika ministerijos pranešime akcentavo, kad naujoji kolegija nėra Maisto tarybos tęsinys. Jis taip pat pabrėžė, kad atsisakoma universalaus formato, kai „prie stalo susirenka visi dėl visų klausimų“.
Kaip rašė BNS, 2025-ųjų pradžioje socialdemokrato Gintauto Palucko Vyriausybės įkurta Maisto taryba panaikinta šiemet rugpjūčio pabaigoje. Taip pat panaikinta ir Žemės ūkio mokslo taryba, o jose nagrinėti klausimai perduodami Žemės ūkio ministerijos kolegijai – ministro patariamajai institucijai.
Į kolegijos posėdžius bus kviečiami socialinių partnerių, žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros, mokslo, studijų, švietimo, inovacijų, maisto tiekimo grandinės dalyvių ir kitų suinteresuotų institucijų atstovai, kurie galės teikti savo siūlymus.
„Kviesime tuos, kurie konkrečiu klausimu turi kompetencijos ir tiesioginės patirties. (...) Rytoj prie stalo bus ūkininkai, nes sprendžiame klausimą, kuris tiesiogiai susijęs su jų patiriamais nuostoliais. Norime ne formalaus pasitarimo, o konkretaus sprendimo, paremto žmonių, kuriems tas sprendimas skirtas, pasiūlymais“, – pranešime cituojamas žemės ūkio ministras.
Pasak J. Jaskonio, ministerijos kolegija formaliai posėdžiaus kas ketvirtį, nors tikimasi, kad įvairius klausimus spręsti ji rinksis kas mėnesį.
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