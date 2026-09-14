Pirmadienio vakarą laukiamas elektros kainos šuolis į neregėtas aukštumas

Kainos šuolį, bendrovės teigimu, lems didesnis vartojimas ir sumažėjusi vėjo ir saulės elektrinių gamyba.
„Šiandien elektros kainai įtakos turi keli vienu metu susidėję veiksniai. Lietuvoje prognozuojami debesuoti ir mažai vėjuoti orai, todėl elektros gamyba iš saulės ir vėjo elektrinių yra mažesnė. Tuo pačiu ryto ir vakaro valandomis elektros paklausa rinkoje yra didesnė. Kai didesnė paklausa sutampa su mažesne pasiūla, kainos biržoje gali sparčiai augti“, – pranešime cituojamas „Elektrum Lietuva“ Verslo sprendimų departamento vadovas Mantas Masalskis.
Pasak jo, prie šiandienos kainų augimo taip pat prisidės aukštesnės dujų ir elektros kainos Centrinėje Europoje, nes kainų lygį Baltijos šalyse reikšmingai veikia ir tarpvalstybinių elektros perdavimo jungčių pralaidumas.
Suomijoje ir dalyje Švedijos šiandien elektra yra gerokai pigesnė, tačiau ribotas perdavimo pajėgumas neleidžia visos pigesnės elektros pasiūlos nukreipti į Baltijos šalis. Dėl to Lietuva ir Latvija labiau susiejamos su aukštesnių kainų zonomis Lenkijoje ir Vokietijoje.
„Nors Šiaurės šalyse šiandien gaminama pigesnė elektra, jos tiekimą į Baltijos šalis riboja dėl planinių techninės priežiūros darbų laikinai neveikianti „NordBalt“ jungtis su Švedija. Tad ribotas pigesnės elektros prieinamumas iš Skandinavijos dar labiau sustiprina šiandien fiksuojamus kainos šuolius“, – sakė M. Masalskis.
Anot bendrovės, 72 ct/kWh kaina bus fiksuojama ne tik vakare – toks pats kainos lygis pasiektas ir pirmadienio rytą, tarp 7–7.15 val.
Tuo metu dienos vidutinė elektros kaina sieks 41 ct/kWh, o mažiausia – 20 ct/kWh su mokesčiais, ji bus fiksuojama tarp 17.15–17.30 val.
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