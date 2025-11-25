Pieno kainos krenta – atsigavimo ženklų nematyti, ūkininkai verčiami veržtis diržus

Nyderlandų banko „Rabobank“ analitikai teigia, kad nors ilgalaikė paklausos perspektyva išlieka teigiama, trumpuoju laikotarpiu kainų spaudimas neslūgs. Šias tendencijas patvirtina pasaulinėje pieno produktų prekybos platformoje „Global Dairy Trade” vykstantys aukcionai, kuriuose pastaruoju metu fiksuojamas nuoseklus kainų kritimas. Tuo metu kai kurios didžiosios Europos pieno pramonės bendrovės prakalbo apie pieno supirkimo kainų mažinimo planus.
Pavyzdžiui, vienas didžiausių Europos pieno kooperatyvų „Friesland Campina“ paskelbė, kad garantuota pieno supirkimo kaina lapkritį mažinama daugiau kaip 13 proc. Rinkos analitikų vertinimu, šiuo pavyzdžiu greičiausia paseks ir kitos didžiosios įmonės. Pagrindinė nurodoma priežastis – žaliavinio pieno perteklius ir vangus pieno produktų vartojimas.
Europos Komisijos duomenimis, karvių pieno surinkimas Europos Sąjungos (ES) ūkiuose šių metų rugsėjį ir spalį buvo beveik 3 proc. didesnis nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Toks spartus gamybos šuolis didina perteklinį žaliavinio pieno kiekį, o tai dar labiau spaudžia supirkimo kainas.
Kodėl susidarė tokia situacija? Jungtinės Karalystės žemės ūkio ir sodininkystės plėtros tarybos (AHDB) duomenimis, 2024 m. pieno gamybą Europoje smarkiai paveikė mėlynojo liežuvio liga, kurią platina mašalai. Ji mažina pieno primilžį ir karvių vaisingumą. Šįmet ligos protrūkiai buvo suvaldyti, tačiau poveikis išliko – karvės veršiavosi vėliau nei įprasta. Anot AHDB, dėl šio trijų mėnesių vėlavimo pirmąjį pusmetį ES šalyse pieno buvo mažiau, o nuo liepos iki spalio – gerokai daugiau.
Tuo pat metu pieno produktų vartojimas pasauliniu mastu stagnuoja. Kinija, didžiausia pasaulyje pieno produktų importuotoja, 2025 m. pradžioje mažino pirkimus, o tai dar labiau silpnino rinkos balansą, nors metų pabaigoje prognozuojamas dalinis atsigavimas.
Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacija (FAO) prognozuoja, kad pasaulinė pieno gamyba šiais metais bus apie 1 proc. didesnė nei pernai, o „Rabobank“ vertinimu, vadinamasis „didysis septynetas“ – daugiausia pieno produktų eksportuojantys regionai (ES, JAV, Naujoji Zelandija, Australija, Brazilija, Argentina ir Urugvajus) – šiemet padidins pasiūlą 1,6 proc., o 2026 m. dar 0,6 proc.
Ekspertai prognozuoja, kad tiek pasaulinė pasiūla, tiek perteklinė žaliavos apimtis Europoje išlaikys spaudimą kainoms ir artimiausiais mėnesiais. Didesnio atsigavimo tikimasi ne anksčiau kaip nuo kitų metų vidurio, jei paklausa imtų augti maisto pramonėje ir mažmeninėje prekyboje.
Tad šiuo metu pieno ūkiai Europoje ir pasaulyje priversti veržtis diržus, kol rinkos parodys aiškius atsigavimo ženklus.
Naujausi komentarai