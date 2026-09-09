 Pernai nukentėjusiems nuo šalnų ir liūčių siūloma skirti dar 860 tūkst. eurų

Pernai nukentėjusiems nuo šalnų ir liūčių siūloma skirti dar 860 tūkst. eurų

2026-09-09 06:49
BNS inf.

Nuo praėjusių metų šalnų ir liūčių nukentėjusiems ūkininkams Finansų ministerija siūlo iš valstybės rezervo skirti dar 860 tūkst. eurų kompensacijų. Dėl to trečiadienį spręs Vyriausybė.

<span>Pernai nukentėjusiems nuo šalnų ir liūčių siūloma skirti dar 860 tūkst. eurų</span>
Pernai nukentėjusiems nuo šalnų ir liūčių siūloma skirti dar 860 tūkst. eurų / E. Ovčarenko / BNS nuotr.

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Anot ministerijos, siūloma patirtą žalą, dėl kurios pernai buvo paskelbta valstybės lygio ekstremali situacija, kompensuoti tokia pat dalimi, kaip ir anksčiau – 22 proc. žalos dydžio.    

„Kadangi kreiptis dėl patirtos žalos galima per trejus metus, savivaldybės vis kreipiasi su naujais gautais ūkininkų prašymais“, – BNS komentavo ministerija.

Dėl šalnos 12,5 tūkst. eurų būtų skirta Alytaus, o 11,7 tūkst. – Anykščių savivaldybėms. Tuo metu dėl liūčių Anykščiams numatoma 37,9 tūkst., Biržų – 293,7 tūkst., Joniškio – 78,2 tūkst., Kelmės – 9,6 tūkst., Kėdainių – 34,1 tūkst., Klaipėdos rajono – 27,4 tūkst., Kretingos – 110,9 tūkst., Pakruojo – 36,5 tūkst., Šilalės – 8,2 tūkst., Šilutės – 183,6 tūkst., Telšių – 15,7 tūkst. eurų.

Vasarį iš valstybės rezervo dėl liūčių ir šalnų žalos buvo skirta 40,9 tūkst. eurų, o balandžio pabaigoje – dar 320,5 tūkst. eurų.

Skelbta, kad Lietuvoje pernai buvo nustatyta 4818 hektarų šalnų pažeistų vaiskrūmių ir uogynų plotų, dar 9116 ha – kitų žemės ūkio augalų ir pasėlių. Dėl ilgo lietingo laikotarpio nukentėjo 17,6 tūkst. ha augalų ir pasėlių plotų.

Vyriausybė šiemet balandžio 1-ąją atšaukė pernai pavasarį ir vasarą dėl šalnų ir ilgo lietaus padarinių žemės ūkiui paskelbtą valstybės lygio ekstremalią situaciją. 

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šalnos
Vyriausybė
kompensacija

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