Pernai nukentėjusiems nuo šalnų ir liūčių siūloma skirti dar 860 tūkst. eurų

Anot ministerijos, siūloma patirtą žalą, dėl kurios pernai buvo paskelbta valstybės lygio ekstremali situacija, kompensuoti tokia pat dalimi, kaip ir anksčiau – 22 proc. žalos dydžio.
„Kadangi kreiptis dėl patirtos žalos galima per trejus metus, savivaldybės vis kreipiasi su naujais gautais ūkininkų prašymais“, – BNS komentavo ministerija.
Dėl šalnos 12,5 tūkst. eurų būtų skirta Alytaus, o 11,7 tūkst. – Anykščių savivaldybėms. Tuo metu dėl liūčių Anykščiams numatoma 37,9 tūkst., Biržų – 293,7 tūkst., Joniškio – 78,2 tūkst., Kelmės – 9,6 tūkst., Kėdainių – 34,1 tūkst., Klaipėdos rajono – 27,4 tūkst., Kretingos – 110,9 tūkst., Pakruojo – 36,5 tūkst., Šilalės – 8,2 tūkst., Šilutės – 183,6 tūkst., Telšių – 15,7 tūkst. eurų.
Vasarį iš valstybės rezervo dėl liūčių ir šalnų žalos buvo skirta 40,9 tūkst. eurų, o balandžio pabaigoje – dar 320,5 tūkst. eurų.
Skelbta, kad Lietuvoje pernai buvo nustatyta 4818 hektarų šalnų pažeistų vaiskrūmių ir uogynų plotų, dar 9116 ha – kitų žemės ūkio augalų ir pasėlių. Dėl ilgo lietingo laikotarpio nukentėjo 17,6 tūkst. ha augalų ir pasėlių plotų.
Vyriausybė šiemet balandžio 1-ąją atšaukė pernai pavasarį ir vasarą dėl šalnų ir ilgo lietaus padarinių žemės ūkiui paskelbtą valstybės lygio ekstremalią situaciją.
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