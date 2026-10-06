 Paskelbė, nuo kada traukiniais ir tarpmiestiniais autobusais keliausime pigiau

Paskelbė, nuo kada traukiniais ir tarpmiestiniais autobusais keliausime pigiau

atskleidė, kiek atpigs bilietai
2026-10-06 13:53
BNS inf.

Išsilaikant aukštoms kuro kainoms nuo spalio iki šių metų pabaigos bus taikoma 50 proc. nuolaida vietinių traukinių bilietams, o preliminariai nuo lapkričio – ir tarpmiestiniams autobusams, antradienį pranešė Vyriausybė. 

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Paskelbė, nuo kada traukiniais ir tarpmiestiniais autobusais keliausime pigiau / E. Ovčarenko / BNS nuotr.

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„Išaugusias kuro kainas ypatingai jaučia keliaujantys didesnius atstumus gyventojai, į tai reaguodama Vyriausybė inicijuoja reikšmingą lengvatą kelionėms traukiniais ir tarpmiestiniais autobusais. Šį pavasarį taikyta 50 proc. nuolaida kelionėms traukiniu pasinaudojo daugiau kaip milijonas keleivių, tad pasiteisinusią priemonę grąžiname ir papildome nauja alternatyva – perpus mažesne kaina ne tik kelionėms traukiniu, bet ir tolimojo susisiekimo autobusais“, – pranešime  sakė premjeras Mindaugas Sinkevičius.

Dėl 50 proc. lengvatos autobusų bilietams Susisiekimo ministerijos parengtas Viešojo keleivinio transporto lengvatų įstatymo pataisas dar turės primti Seimas.

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