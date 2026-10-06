Paskelbė, nuo kada traukiniais ir tarpmiestiniais autobusais keliausime pigiau

„Išaugusias kuro kainas ypatingai jaučia keliaujantys didesnius atstumus gyventojai, į tai reaguodama Vyriausybė inicijuoja reikšmingą lengvatą kelionėms traukiniais ir tarpmiestiniais autobusais. Šį pavasarį taikyta 50 proc. nuolaida kelionėms traukiniu pasinaudojo daugiau kaip milijonas keleivių, tad pasiteisinusią priemonę grąžiname ir papildome nauja alternatyva – perpus mažesne kaina ne tik kelionėms traukiniu, bet ir tolimojo susisiekimo autobusais“, – pranešime sakė premjeras Mindaugas Sinkevičius.
Dėl 50 proc. lengvatos autobusų bilietams Susisiekimo ministerijos parengtas Viešojo keleivinio transporto lengvatų įstatymo pataisas dar turės primti Seimas.
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