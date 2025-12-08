LEA: per savaitę pigo beveik visi energijos ištekliai

Didmeninė elektros kaina Lietuvoje praėjusią savaitę mažėjo 5 proc. – nuo 142,5 iki 135,1 euro už megavatvalandę (MWh). Agentūros teigimu, tam įtakos turėjo mažėjęs elektros vartojimas. Ir nors savaitės pradžioje kainos buvo aukštesnės, savaitės pabaigoje dėl išaugusios vėjo generacijos ir mažesnės paklausos jos reikšmingai krito, taip sumažindamos ir bendrą savaitės kainos vidurkį.
Elektros energijos vartojimas Lietuvoje gruodžio 1–7 dienomis, palyginti su ankstesne savaite, sumažėjo 5,2 proc. – iki 271,1 gigavatvalandžių (GWh).
Bendra elektros gamyba Lietuvoje praėjusią savaitę siekė 130,7 GWh, arba 3,2 proc. mažiau, palyginti su ankstesne savaite. Per savaitę šalyje pagaminta apie 48 proc. suvartotos elektros energijos, trūkstama elektra buvo importuojama iš Švedijos ir Latvijos.
Vėjo elektrinės praėjusią savaitę pagamino daugiausiai elektros energijos – 71,4 GWh, arba 13,6 proc. daugiau nei ankstesnę savaitę (62,8 GWh).
Saulės ir šiluminių elektrinių elektros gamyba mažėjo atitinkamai 42,4 proc. (iki 1,4 GWh) ir 32,8 proc. (25,7 GWh).
Tuo metu hidroelektrinės Lietuvoje per savaitę pagamino 18,8 GWh – 4,2 proc. daugiau.
Didmeninė vidutinė dujų kaina Nyderlandų prekybos taške TTF per savaitę sumažėjo 7,8 proc. Agentūros duomenimis, kainų vidurkis sudarė 28,3 Eur/MWh. Gamtinių dujų kainos mažėjo tikintis taikos Ukrainoje, išliekant rekordiniam SGD eksportui iš JAV, mažesnei SGD paklausai Azijoje bei Europoje, prognozuojant šiltesnius nei įprasta orus.
Pagal gamtinių dujų ateities sandorius, dujų kainos artimiausiu laikotarpiu prognozuojamos apie 1 Eur/MWh mažesnės, nei buvo manoma prieš savaitę. Kainos gali svyruoti 25–28 Eur/MWh ribose.
Inčukalnio dujų saugykla šiuo metu užpildyta apie 53,5 proc., Europos saugyklose – apie 72,5 proc.
Aptariamu laikotarpiu per Klaipėdos SGD terminalą rinkai patiekta 542,7 GWh gamtinių dujų, išsiųsta į – 10,2 GWh. Dar 4,2 GWh dujų pagaminta Lietuvos biodujų gamyklose.
Skaičiuojama, kad per savaitę gamtinių dujų suvartojimas šalyje sumažėjo 20,1 proc. (iki 271,6 GWh).
Tuo metu vidutinė Brent naftos kaina nagrinėjamą savaitę siekė 63,1 USD/bbl ir buvo tokia pati kaip ir ankstesnę savaitę.
Analizuojant naujausius Brent naftos ateities sandorius, prognozuojama, kad artimiausiais metais jų kainos bus 1–2 USD/bbl didesnės, o vėliau tokios pačios, kaip buvo manoma prieš savaitę.
Nagrinėjamu laikotarpiu benzino vidutinės kainos visose lyginamose šalyse sumažėjo 0,5–0,9 proc., Estijoje kaina nepakito. Dyzelino vidutinės kainos visose lyginamose šalyse sumažėjo 0,4–1,4 proc., Estijoje kaina nepakito.
Tarp Baltijos šalių benzinas pigiausias Lietuvoje, o dyzelinas – Estijoje. Skirtumas tarp dyzelino ir benzino vidutinių kainų mūsų šalyje padidėjo iki 0,151 Eur/l.
Vienintelio biokuro kaina per savaitę ūgtelėjo. Agentūros duomenimis, ji kilo 1,3 proc. ir sudarė 23,57 Eur/MWh. Pernai tuo pačiu metu biokuras Lietuvoje kainavo 21,45 Eur/MWh.
