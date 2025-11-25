Parlamente – pirmasis 2026 metų valstybės biudžeto svarstymas

Savo nuomonę dėl biudžeto projekto išsakys frakcijų ir komitetų atstovai, parlamentarai, o Biudžeto ir finansų komiteto (BFK) pirmininkas Algirdas Sysas informuos, kiek ir kam lėšų Vyriausybei siūloma rasti papildomai.
BFK praėjusią savaitę pasiūlė dėl visų maždaug 1,1 mlrd. eurų vertės komitetų ir Seimo narių siūlymų apsispręsti Vyriausybei. A. Syso teigimu, biudžetui pateiktas „tik 101“ pasiūlymas.
BFK svarstant biudžetą A. Sysas ne kartą kritikavo parlamentarus, nes prašydami papildomo finansavimo jie nenurodo konkrečių ir aiškių šaltinių.
Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas Seimo narių siūlymus yra vadinęs labai vertingais, tačiau taip pat ragino nurodyti, iš kur paimti lėšų. Jo teigimu, kitąmet biudžeto galimybės „bus labai ribotos“, planuojant rekordines 5,38 proc. nuo BVP išlaidas gynybai, taip pat numatant didelį dėmesį skirti socialinei politikai.
Kaip rašė BNS, parlamentarai siūlo papildomai rasti pinigų kultūros darbuotojų, mokytojų, statutinių pareigūnų, socialinių darbuotojų bei slaugytojų algoms bei pensijoms didinti, taip pat infrastruktūrai, pastatų statybai ir rekonstrukcijai, keliams, žemės ūkiui, socialinėms paslaugoms, kultūros centrų remontui.
Valstybės biudžeto pajamos kitąmet turėtų siekti 21 mlrd. eurų (su ES lėšomis) – 16,8 proc. daugiau nei šiemet, o išlaidos – 27,5 mlrd. eurų, arba 18,9 proc. daugiau.
Numatoma, kad grynosios valstybės išlaidos augs 5,2 proc., valdžios sektoriaus deficitas bus 2,7 proc., o valstybės skola pasieks 45,1 proc. BVP – virš 5 proc. punktų daugiau nei šiemet.
Daugiausia papildomų viešųjų pinigų be gynybos kitąmet planuojama skirti viešojo sektoriaus darbuotojų algų augimui, finansavimas keliams turėtų pasiekti 815,5 mln. eurų.
Vidutinė senatvės pensija kitąmet didės daugiau nei 12 proc. iki 750 eurų, o turintiesiems būtinąjį stažą – iki 810 eurų.
Kartu su biudžeto projektu taip pat ketvirtadienį bus svarstomas Vyriausybės siūlomas kitąmet pareiginės algos bazinį dydį nuo kitų metų didinti 12,6 euro (0,7 proc.) iki 1798 eurų.
Po pirmojo svarstymo nebalsuojama – projektas grąžinamas Vyriausybei tobulinti. Antrasis svarstymas vyks vėliausiai gruodžio 9-ąją, o galutinis balsavimas numatytas viename artimiausių posėdžių po to.
