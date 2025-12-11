Parlamentarai ruošia rekomendaciją darbdaviams: siūlys įdarbinti 5 proc. asmenų su negalia

Ketvirtadienį svarstymo stadiją parlamento plenarinėje salėje įveikė įstatymų pataisos, kuriomis rekomenduojama privačioms įmonėms, turinčioms daugiau negu 25 darbuotojus, įdarbinti 5 proc. asmenų su negalia.
Kaip būtų įgyvendinama ši rekomendacija, stebėtų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka.
Įstatymo pataisomis taip pat siūloma neterminuotam laikotarpiui palikti šiuo metu viešajam sektoriui jau taikomą, bet tik iki 2028 m. galiojantį reikalavimą, įdarbinti 5 proc. asmenų su negalia.
Šią Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto vicepirmininko, demokrato Lino Kukuraičio iniciatyvą svarstymo stadijoje vienbalsiai palaikė 70 Seimo narių. Jei parlamentas pritartų projektui ir priėmimo stadijoje, naujos įstatymo nuostatos įsigaliotų nuo kitų metų liepos mėnesio.
Pasak L. Kukuraičio, pasiūlytas reguliavimas padės užtikrinti asmenų su negalia integraciją į darbo rinką, paskatins verslą prisidėti prie jų įtraukimo į darbo rinką.
Beje, kaip pastebi parlamentaras, daugelis Europos Sąjungos (ES) šalių yra nustačiusios kvotas dėl asmenų su negalia įdarbinimo tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuje.
