Panevėžio rajono meras: gyventojai „RSI Europe“ gamyklai neprieštarauja, įžvelgia galimybes

„Viskas gana ramiai praėjo, galiu pasakyti. Tikrai ramiai“, – apie praėjusį ketvirtadienį vykusį susitikimą su bendrovės atstovais ir vietiniais gyventojais Eltai sakė A. Pocius.
Pasak mero, kol kas projektas yra tik pradiniame etape – pradėtas projektavimas, vėliau bus atliekamas poveikio aplinkai vertinimas ir kiti tyrimai.
Todėl su bendruomene dar numatoma susitikti kelis kartus, kai bus daugiau konkrečios informacijos apie gamyklos infrastruktūrą, galimą triukšmą ar kitus gyventojams aktualius klausimus.
Tiesa, A. Pocius teigė negirdėjęs kategoriško gyventojų nepritarimo pačiai gamyklai. Anot mero, žmonės supranta projekto reikšmę šalies saugumui, tačiau savivaldybei svarbu, kad kartu būtų užtikrinta ir tinkama gyvenimo aplinka vietos gyventojams.
Turbūt visiems svarbu, bet negirdėjau nė vieno sakant, kad nereikia rūpintis saugumu.
„Turbūt visiems svarbu, bet negirdėjau nė vieno sakant, kad nereikia rūpintis saugumu, nereikia kažkokios gamyklos, nereikia nieko gaminti. Nebuvo tokių atvejų. Žmonės supranta tokį dalyką“, – teigė jis.
A. Pocius taip pat tikino, kad dalis gyventojų jau domisi galimybe įsidarbinti gamykloje. Pasak jo, po susitikimo bendrovei savo kandidatūras ir kvalifikaciją pateikė žmonės, norintys dirbti.
„Interesas tikrai yra – ne vien protestuoti, bet žmonės į tai žiūri kaip perspektyvą bei galimybę galbūt įsidarbinti“, – sakė meras.
Jo teigimu, nors gamykloje reikšmingą dalį darbuotojų sudarys aukštos kvalifikacijos specialistai, dalis darbo vietų bus skirta ir inžinerinį išsilavinimą turintiems žmonėms, aptarnaujančiam personalui bei kitų sričių darbuotojams.
„Be jokios abejonės bus vietos dirbti ir vietiniams gyventojams. Galų gale, valytojais irgi reikės dirbti, žolę nupjauti, kažką teritorijoje reikės daryti“, – teigė A. Pocius.
Vis dėlto Upytės seniūnas Giedrius Koženiauskas Eltai sakė abejojantis, ar dauguma gamyklai reikalingų specialistų bus randami vietoje.
„Neaišku, kaip bus su tais darbuotojais, nes situacija sudėtinga. Gal atsiras darbuotojų iš kitų rajonų. Ten reikės aukštos kvalifikacijos darbuotojų, inžinierių, tai nežinau, ar čia vietiniai tiks. Kažkokio gal paprastesnio darbo bus jiems“, – sakė G. Koženiauskas.
Seniūnas taip pat patvirtino, kad nepasitenkinimo dėl gamyklos iš vietos gyventojų kol kas nesulaukė.
„Jokių pretenzijų iš žmonių negavau. Nėra nei kalbų, nei nepasitenkinimo, nei piktų skambučių ar panašiai“, – teigė jis.
A. Pocius savo ruožtu sakė matantis ir platesnę projekto naudą regionui – jo vertinimu, „RSI Europe“ galėtų tapti pirmuoju investuotoju, aplink gamyklą vėliau kurtųsi ir kitų sektorių įmonės.
„Įžvelgiame tokią perspektyvą, kad „RSI Europe“ čia pionieriai, o šalia Upytės gali atsirasti ir dar gamintojų iš kitų sektorių. Su ta viltimi gyvename“, – sakė Panevėžio rajono meras.
Kaip skelbė ELTA, gynybos technologijų bendrovė „RSI Europe“ gamyklos statybas Panevėžio rajone planuoja pradėti kitąmet ir užbaigti iki 2027 m. pabaigos.
Investicijos vertė sieks 50 mln. eurų, numatoma sukurti iki 40 naujų darbo vietų, apie 35 proc. jų turėtų sudaryti aukštos kvalifikacijos inžinerijos ir technikos specialistai.
Įmonė jau turi gamyklą Vilniuje, užbaigus naujos gamyklos statybas Lietuvoje per metus ir toliau ketinama pagaminti apie 120 tūkst. dronų ir kitų pažangių gynybos sistemų, tačiau bus siekiama šalies viduje gaminti daugiau joms reikalingų komponentų.
Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika anksčiau sakė, kad gamykla bus statoma ministerijos valdomos įmonės „Genetiniai ištekliai“ sklype.
Šiam projektui Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIM) sudarė stambaus investicinio projekto sutartį.
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