 Palygino vidutinio mėnesinio atlyginimo atotrūkį tarp regionų: kuriame jis buvo mažiausias?

Palygino vidutinio mėnesinio atlyginimo atotrūkį tarp regionų: kuriame jis buvo mažiausias?

2026-09-02 09:28
BNS inf.

Vidutinis mėnesinis atlyginimas su mokesčiais šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių) antrąjį šių metų ketvirtį sostinės regione buvo 2879,7 euro ir, palyginti su pirmuoju ketvirčiu, išaugo 2,6 proc. Vidurio ir vakarų Lietuvos regione darbo užmokestis buvo 2425,7 euro – 3,3 proc. daugiau.

<span>Palygino vidutinio mėnesinio atlyginimo atotrūkį tarp regionų: kuriame jis buvo mažiausias?</span>
Palygino vidutinio mėnesinio atlyginimo atotrūkį tarp regionų: kuriame jis buvo mažiausias? / magnific.com nuotr.

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Darbo užmokesčio atotrūkis tarp regionų antrąjį ketvirtį siekė 454 eurų ir per ketvirtį beveik nepasikeitė, skelbia Valstybės duomenų agentūra.

Vidutinis mėnesinis atlyginimas „į rankas“ sostinės regione siekė 1742,2 euro ir per ketvirtį išaugo 2,6 proc., vidurio ir vakarų Lietuvos regione jis siekė 1492,2 euro – 2,7 proc. daugiau.

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis per ketvirtį labiausiai didėjo Šiaulių (4,3 proc.), Utenos (3,9 proc.), Panevėžio apskrityse (3,7 proc.).

Didžiausią – 2879,7 euro – atlyginimą su mokesčiais gavo Vilniaus apskrities darbuotojai. Mažiausiai – 2140,8 euro – uždirbo Marijampolės apskrities darbuotojai.

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis per ketvirtį išaugo visose savivaldybėse nuo 0,8 proc. (Mažeikių rajono) iki 8,2 proc. (Visagino savivaldybėje).

Didžiausią darbo užmokestį – 2966,7 euro – gavo Vilniaus miesto darbuotojai. Mažiausiai – 1941 eurą – uždirbo Zarasų rajono gyventojai.

Per metus – antrąjį ketvirtį, palyginti su 2025 metų tuo pačiu laikotarpiu – vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis augo visose savivaldybėse nuo 4,6 proc. (Neringos) iki 15,8 proc. (Kelmės).

Darbo užmokesčio pokyčiams įtakos turėjo padidėjęs darbų mastas, sezoniniai svyravimai ir kitos priežastys.

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