Paaiškino, kaip skaičiuos NT mokestį antram būstui

„Nuo 2026 m. gyventojų nepagrindiniam gyvenamosios paskirties būstui nekilnojamojo turto mokestis bus apskaičiuojamas taip:
1) sudedamos visų nepagrindinių būstų mokestinės vertės.
2) taikomas progresinis tarifas – jis taikomas kiekvienai vertės daliai atskirai, pagal nustatytus tarifus tai daliai“, – rašoma LBAA feisbuko paskyroje.
Pateikiamas toks pavyzdys:
„Kai gyventojas turi kelis gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektus, kurių bendra mokestinė vertė – 0,5 mln. eurų ir šis turtas nėra pagrindinis būstas. Tokio būsto 2026 m. NT mokestis bus 1,7 tūkst. eurų“, – nurodė LBAA.
