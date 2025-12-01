 „Oro navigacijos“ vadovas: kontrabandiniai balionai tyčia leidžiami į pavojingas aviacijai zonas

2025-12-01 08:52
Algimantė Ambrulaitytė (BNS)

Kontrabandiniai balionai tyčia leidžiami į pavojingas aviacijai zonas, sako valstybės valdomos įmonės „Oro navigacija“ vadovas Saulius Batavičius.

„Oro navigacijos" vadovas: kontrabandiniai balionai tyčia leidžiami į pavojingas aviacijai zonas

„Matome, kad jie labai tiksliai leidžia balionus į tas vietas, kurios mums, aviacijai, eismui į Vilniaus oro uostą yra jautriausios“, – pirmadienį LRT radijui sakė S. Batavičiaus.

Kaip rašė BNS, dėl kontrabandinių balionų skrydžiai Vilniaus oro uoste buvo sustabdyti naktį iš penktadienio į šeštadienį.

Taip pat oro erdvės ribojimai įvesti ir sekmadienį vakare, jie galiojo iki pirmadienio ryto.

Dėl šių laikinų oro erdvės ribojimų buvo paveikta virš 7,4 tūkst. keleivių ir 50 skrydžių: 31 skrydis atšauktas, dešimt nukreiptų, o devyni pavėlinti.

Pasak „Oro navigacijos“ vadovo, balionai buvo leidžiami tam tikrais laiko tarpais, kad nuolat būtų bent keletas kritinėse eismui į Vilniaus oro uostą vietose.

„Mes tik bejėgiškai galėjom stebėti, kaip balionai kaba ir negalėjom atnaujinti eismo į Vilniaus oro uostą“, – sakė jis.

Anot S. Batavičiaus, per 11 valandų, kuomet iš sekmadienio į pirmadienį buvo uždarytas Vilniaus oro uostas, fiksuoti 60 balionų, iš kurių 40 buvo kritinėse vietose.

„Iš viso buvo apie 60 balionų, apie 40 balionų buvo kritiškai svarbiose eismui į Vilniaus oro uostą vietose. Jie nuolat buvo leidžiami, kariuomenė nuolat mums pranešinėdavo apie vis naujas žinias. Ir jie skirtinguose aukščiuose, keli grupėmis praktiškai užtverdavo kelią į Vilniaus oro uostą“, – sakė jis.

BNS rašė, kad kontrabandiniams rūkalams gabenti naudojamų meteorologinių balionų, leidžiamų iš Baltarusijos, pastaruoju metu Lietuvoje teko kelis kartus stabdyti Vilniaus ir Kauno oro uostų darbą.

Dėl nuolatinių balionų su kontrabandinėmis cigaretėmis įskridimų į šalį Lietuva buvo uždariusi sieną su Baltarusija.

Premjerė Inga Ruginienė yra sakiusi, jog Vyriausybė pasilieka teisę bet kada neribotam laikui vėl uždaryti sieną, jeigu Baltarusijos hibridinė ataka tęsis.

Lietuvos politikai kontrabandinių balionų įskridimus vadina hibridine Minsko ataka.

  • HTML žymės neleidžiamos.

Kopūstas.
Prie ko čia skaičiuoti paprasto žmogaus turtus ką jie turi ir ko neturi ??? Ne nuo to galo pradedat skaičiuoti turtus. Pradėkite nuo valdžios atstovų kišenės ir turtų, paklauskit pas valdžią kokiu būdu jie susikrovė tokius turtus? Būtų faina jog tą minimalią algą gautų ne tik paprasti žmogeliai , bet ir valdžios atstovai, turi būti lygybė.., paprastam žmogui skrandis skylėtas nuo bado, o kam Pažandė iki šiknos nutysusi nuo visko ir pertekliaus.
0
-1
viskas aišku
Balionai bus leidžiami tol , kol bus jų priėmimas Lietuvoje . T.y tol , kol kontrabandininkai tyčiosis iš valdžios . Kaip rašo žiniasklaida , pasienio rajonuose visi kuo puikiausiai žino kontrabandininkų šulus . Įdomu , per ką ir kam eina kyšiai , kad jų neliestų ? Juk nėra nieko paprasčiau , kaip paskaičiuoti jų turtus ir tegul įrodo , kokiais būdais jie juos susikrovė ! O po to pravesti konfiskacijas ! Ir baigsis tas balionų bumas ! Dešimtis metų valstybė dėl tokios veiklos praranda šimtus milijonų - bet jokių priemonių nesiimama , nebent dėl akių pagautoms šestiorkoms uždedamos menkos baudelės ! Bet dabar gaunasi , kad ta kontrabanda kerta per valstybės interesus , griauna aviasusisiekimą ir valstybės prestižą ! Gal saugumui laikas nusiimti tamsius akinius ir išsiaiškinti , kas gi valdžioje yra tas didysis kontrabandininkų stogas , ir jį sulikviduoti ???
1
-1
Kopūstas.
Durna valdžia, sumąžintu tų cigarečių kainas ir balionai nebeskraidytų, bet kadangi lietuvos valdžia kaip cirko klounai ir jiems baisiai patinka žiūrėt į tuos balionus cha, cha, cha...
0
-1
