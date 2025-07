Nuolat kylančios kainos: arbata su bulvėmis – pigiausias meniu šią vasarą?

„Nemaža paklausa iš tokių pavienių žmonių, kurie ieško natūralaus maisto, užauginto be didesnių priedų. Natūralu, susidomėjimas yra“, – sakė ūkio „Sapnuok avį“ savininkas Simas Bielinis.

Žmonės brangiau mokėti tikrai nevengia. Su parduotuvių kainomis Simas nesilygina, tačiau pirkėjų netrūksta.

„Vertiname savo darbą ir manome, kad su meile atiduotas darbas, natūralu, kainuoja daugiau“, – tikino S. Bielinis.

O kainos kyla ir didžiuosiuose prekybos centruose. Pricer.lt tyrimas rodo, kad pigiausių maisto produktų krepšelis artėja prie stebėjimo laikotarpio aukštumų. Palyginti su geguže, birželio mėnesio krepšelis – beveik 4 proc. brangesnis.

„Esame aukštame kainų lygyje, ir ši tendencija išliks iki didesnio augimo – iki rugpjūčio mėnesio“, – aiškino „Pricer.lt“ maisto krypties vadovas Petras Čepkauskas.

Už pigiausias prekes – 3 eurais daugiau, o lyginant su pernai metų birželiu – net 12 eurų. Kainas stebi ir Algimantas – fiksuoja kiekvieną apsipirkimą.

„Šį mėnesį nuo pirmos dienos pradėjome rašyti, pažiūrėsime, kiek į mėnesį išleidžiame. Apie 400–500 eurų, taip išeina“, – svarstė jis.

Iš 52 stebėtų prekių brango 39. Viršūnėje – malta skrudinta kava, kurios kaina per metus šoktelėjo beveik 80 procentų. Brango pigiausi obuoliai, jogurtas, kiaulienos ir jautienos gaminiai.

„Žmogui į ligoninę, sau alaus paėmiau – kažkur apie 30 eurų sumokėjau“, – pasakojo vyriškis.

„Žuvis labai brangi, pienas brangus“, – vardijo pirkėja.

„Augaliniai, sveikesni produktai brangsta“, – teigė moteris.

„Alga nekyla, o visi produktai, kurai – viskas kyla“, – pastebėjo pirkėjas.

Už juodąjį šokoladą lietuviai moka bene brangiausiai Europoje.

„36,5 proc., kai Europos vidurkis yra 21 proc.“, – tikino „Pricer.lt“ maisto krypties vadovas.

Vienas didžiausių prekybos tinklų sako, kad iš tiekėjų jau sulaukia prašymų kainas kelti dešimtadaliu – ypač kavos ir kakavos, kurių žaliavos per metus pabrango 4 kartus.

„Dėl įvairių augalų ligų, prastų oro sąlygų, sausrų yra sumažėjusi pasiūla. Šiuo metu trūkumas siekia apie 0,5 mln. tonų“, – aiškino „Maximos“ atstovas Titas Atraškevičius.

Per metus juoda kava pabrango bene 13 proc. „Norfos“ tinklo įkūrėjas Dainius Dundulis teigė, kad aukštumos jau pasiektos, tad tikisi pigimo.

„Iš tikrųjų kava labai daug pabrango – tikrai per daug. Ir kaip taisyklė, nuo to per didelio pabrangimo dažniausiai būna labai dideli kritimai“, – kalbėjo jis.

Tačiau ekonomistų vertinimu, galima tikėtis nebent kainų stabilizavimosi. Vartojimas šalyje aukštas, tad ir erdvės kainai kristi – nedaug.

„Mūsų ekonomika pirmą ketvirtį išaugo 3 proc., Latvijos ekonomika nukrito, Eurozonos – stagnuoja. Tai esame viena iš valstybių, kur ekonomika labai stipriai kyla – atlyginimų augimas gali kainas stipriai kelti aukštyn“, – aiškino „Citadele“ banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

Šį birželį pigiau galima įsigyti ryžių, maltos kiaulienos. Arbata atpigo 16 proc., o bulvės – beveik 50 proc.

„Arbatėlę su bulvėmis, jeigu gersite, tai bus pigiau negu praeitais metais“, – teigė „Pricer.lt“ maisto krypties vadovas.

Tačiau ūkininkai nuliūdina – pigu tik trumpam. Derlius nukentėjo dėl šalnų, o kaina gali kilti ir dėl brangių trąšų.

„Greičiausiai kaina bulvių vėlesniame laikotarpyje dar kils, nes viskas priklauso nuo trąšų, elektros, kuro, mokesčių diskusijos, kuri buvo“, – samprotavo ūkio „Sapnuok avį“ savininkas.

Per metus maistas pabrango 17 proc.