Viceministras: siūlome skelbti ekstremalią situaciją visoje Lietuvoje

BNS) neprieštarauja tam (...). Jau nutarimo projektą kaip ir esame (ministerija – BNS) parengę“, – BNS penktadienį sakė A. Palionis.
A. Palionio teigimu, greitas Vyriausybės sprendimas yra svarbus.
„Mums tai aktualu ne dėl kažkokių kompensacijų, o dėl europinių įsipareigojimų, kurie yra iki rugpjūčio 15 dienos, vykdymo. Kad ūkiams nebūtų taikomos sankcijos. Dabar ūkiams aktualiau ne pievas šienauti, o derlių nusiimti“, – BNS teigė viceministras.
Pasak Nacionalinio krizių valdymo centro Situacijų valdymo biuro vedėjo Edmundo Narmonto, ekstremalią situaciją jau paskelbė daugiau nei dešimt savivaldybių.
„Šiai akimirkai savivaldybės toliau skelbiasi ekstremalias situacijas ir, mano žiniomis, jau daugiau nei dešimt savivaldybių“, – BNS teigė jis.
Pasak jo, situacijos vertinimą centras pateikė sprendimų priėmėjams ir artimiausiu laiku bus priimtas Vyriausybės sprendimas, skelbti ar ne ekstremalią situaciją
E. Narmonto teigimu, centras nė iš vienos savivaldybės negavo prašymų suteikti siurblių ar apsaugoti kritinę infrastruktūrą.
Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) dėl didelio kritulių kiekio šią savaitę pasiūlė skelbti ekstremalią situaciją visoje Lietuvoje ir dėl to kreipėsi į Nacionalinį krizių valdymo centrą.
Pasak ministro Igno Hofmano, dėl ilgai besitęsiančio lietingo periodo derliaus nuėmimas vėluoja, o ekstremalios situacijos paskelbimas leistų lanksčiau reaguoti į ūkininkų įsipareigojimus dėl išmokų.
