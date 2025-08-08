Įvertino rapsų derlių: vilties yra, bet problemų netrūksta

Kombainams ištisai dirbant iki išnaktų, didieji ūkiai per saulėtą savaitgalį nusikūlė pusę rapsų derliaus. Anot ūkininkų, orai leidžia dirbti – pradžiuvo nuo lietaus anksčiau permirkę laukai.
„Kiekvieni metai vis kitokie. Įprastai šiuo laiku jau rapsą būdavome nuėmę. Šie metai pasižymi tuo, kad buvo daug lietaus, o javai ir rapsas brendo vėliau“, – pasakojo Ginkūnų žemės ūkio bendrovės valdybos pirmininkas Arūnas Grubliauskis.
Bet laukai vietomis tokie šlapi, kad stringa technika. Ūkininkai papildomai gaišta laiką, lėtėja derliaus nuėmimo tempai.
„Jeigu bus lietaus daug – kris kokybė, vėl pablogins nuėmimą, kombainai buksuos. Turime pabuksavimų laukuose – kur jie yra drėgnesni, kur lietaus daugiau gavo. Jau tampėme ne vieną kombainą ir traktorių su grūdais“, – teigė A. Grubliauskis.
Vienuose laukuose net aiškiai buvo galima pamatyti užstrigusio kombaino žymes – šalia jų rapsas net nebaigtas kulti, laukuose dar tebestovi lietaus balos.
„Labai žalojame savo dirvą. Labai šlapia ir pjauname vėžes, nežinau, kaip reikės jas užlyginti – papildomos sąnaudos. Traktoriai į lauką nevažiuoja, nes nuskęstų – juos vėliau reikėtų traukti. Tik kombainas po laukus mina, o traktoriai su priekabomis stovi galulaukuose“, – aiškino ūkininkas Gintas Kriščiūnas.
Panaši situacija visoje Lietuvoje. Turbūt šiemet nerastume ūkininko, kuris neužklimpo.
„Sudėtingiausia situacija ten, kur per parą buvo iškritę daugiau nei 60 mm lietaus – o tai buvo pradedant Varėna ir baigiant Naująja Akmene, toks ruožas“, – sakė Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Raimundas Juknevičius.
Nepaisant nesėkmių, šiemet derlius – ne toks ir prastas. Aišku, priklauso nuo kiekvieno ūkininko ir atskiros vietos. Skaičiuoja, kad didelių nuostolių neturėtų būti, nes derlius padengs savikainą.
„Laukas laukui nelygu. Rapso derlius bus santykinai geresnis negu pernai, bet aliejaus bus mažiau. Pernai aliejaus buvo daugiau, o ir randa jau sudygusių rapsų“, – tvirtino G. Kriščiūnas.
„Virš 3 tonų kulsime – tai yra toks vidutinis derlius. Svarbu, kad nusistovėtų kažkokios palankesnės kainos, nes šiuo metu kainos mūsų nedžiugina“, – tikino Ginkūnų žemės ūkio bendrovės valdybos pirmininkas.
Kainos – panašios kaip ir praėjusiais metais. Stebuklų nėra.
„Šiuo metu kainos rinkoje tikrai nukritę. O yra ūkininkų, kurie džiaugiasi, kad kažkuriuo laiku išankstiniais kontraktais užsifiksavo kainą – ir tai pasirodo, kad buvo stebuklinga kaina. Be abejo, yra tų, kurie džiaugiasi geresne kaina, bet jų yra tikrai nedaug“, – kalbėjo Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Rapsų derlius šiemet prastesnis ir dėl pavasarinių šalnų – kai kur nušalo ketvirtadalis laukų.
„Laukas, kuris atviresnis šiauriniam vėjui derlių davė apie 20 procentų mažesnį“, – teigė Ginkūnų žemės ūkio bendrovės valdybos pirmininkas.
„Ilgai kankino šalnos. Derliaus nuostolis ir dėl šalnų yra – viename lauke 15 proc., kitame 9 proc.“, – tikino ūkininkas Gintas Kriščiūnas.
Iš keturių rapsų žydėjimo savaičių net dvi spaudė šaltukas. Ir jei vieni ūkininkai dėl šalnų prarado dalį derliaus, kitiems rapsapjūtė net neprasidėjo.
„Pietų Lietuvoje rapsapjūtė bus labai vėlyva dėl to, kad rapsas pradėjo žydėti anksčiau, o šalnos užpuolė būtent tuo pačiu laiku. Taip sakant, ten situacija buvo blogesnė“, – aiškino Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas.
Tose vietose augalai pradėjo žydėti pakartotinai. Tačiau derlius ten bus ne tik kad labai vėlyvas, bet ir menkas.
