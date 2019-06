Nuo liepos 1-osios keičiasi PVM deklaravimo ir sumokėjimo terminai

„Pažymėtina, kad tie juridiniai asmenys, kurie PVM deklaruodavo ir mokėdavo kas kalendorinį mėnesį, nuo šiol turės teisę pateikti prašymą prailginti šį laikotarpį iki kalendorinio ketvirčio, jeigu jų ekonominės veiklos pajamos per praėjusius metus neviršijo 300 tūkst. eurų. Šios bendrovės jau dabar mokesčių inspekcijai gali pateikti prašymą prailginti PVM mokestinį laikotarpį, per „Mano VMI“ užsakant paslaugą „Prašymas nustatyti kitą PVM mokestinį laikotarpį“, – teigia VMI Teisės departamento direktorė Rasa Virvilienė, akcentuodama, jog tokiu būdu siekiama geriau prisitaikyti prie smulkių įmonių poreikių, kurioms neretai kyla finansinių problemų dėl to, kad jos privalo PVM sumokėti anksčiau nei su jomis atsiskaito tiekėjai.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad PVM mokėtojai, juridiniai asmenys, prašymą pakeisti šio mokesčio deklaravimo ir mokėjimo terminą turi pateikti ne vėliau kaip 8 darbo dienos iki prašomo PVM mokestinio laikotarpio taikymo pradžios. Naujai įsteigti PVM mokėtojai – ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po įregistravimo PVM mokėtoju, 10 dienos. Tuo tarpu daliai įmonių, PVM mokėtojų, kurios iki šiol mokestį deklaruodavo ir mokėdavo kas pusmetį, nuo šių metų liepos 1 d. ketvirčio terminas bus pritaikytas automatiškai, prašymo joms teikti nereikia.

Fiziniams asmenims nei PVM deklaravimo, nei sumokėjimo terminas nesikeičia.