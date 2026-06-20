Nuo birželio – svarbūs pokyčiai prašantiems šildymo kompensacijų

Maisto banko atiduotuvėje Panevėžyje – triušių diena.
„Per metus gal kartą. Kiek aš čia dirbu, pirmą kartą per metus būna triušių“, – sakė darbuotoja.
Galas triušiui, džiaugsmas žmogui. Triušiena iš lentynų dingo pirmiausia. Greitai mažėjo ir kitų produktų atsargos.
„Esu daugiavaikė mama, auginu devynis vaikus. Gerai, kad yra maisto“, – pasakojo moteris.
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Kita daugiavaikė mama, nors dirba kartu su vyru, taip pat ateina maisto paramos.
„Kainos. Pažiūrėkite, pakilo šildymo mokesčiai, viskas pabrango. Absoliučiai viskas“, – kalbėjo ji.
Maisto banko teigimu, žmonėms reikia vis daugiau paramos.
„Mes papildomai dar duodame prie tų produktų, kuriuos žmonės gauna. Stengiamės, kad būtų ne tik tie penki kilogramai, bet ir papildoma parama“, – teigė Maisto banko Panevėžio regiono vadovas Justas Žvironas.
Šalies valdžia palengvino sąlygas ir tiems, kurie prašo kompensacijų už šildymą.
„Pasikeitė piniginių lėšų normatyvas – jis padidintas dvigubai. Taip pat pasikeitė būsto normatyvas vienam asmeniui“, – aiškino Panevėžio rajono socialinės paramos skyriaus vedėja Virginija Savickienė.
Tai reiškia, kad kompensacijos už šildymą prašantis žmogus gali gyventi kur kas erdvesniame būste nei anksčiau ir vis tiek gauti paramą.
„Anksčiau buvo kompensuojama 60 kvadratinių metrų, dabar – 90 kvadratinių metrų ir papildomai po 15 kvadratinių metrų kiekvienam kitam asmeniui“, – sakė V. Savickienė.
Panašiai ir su pinigais sąskaitoje. Anksčiau kompensacijos prašantis žmogus galėjo turėti kiek daugiau nei 3 tūkst. eurų santaupų, dabar – dvigubai daugiau. Kitaip tariant, į kompensaciją galės pretenduoti daugiau gyventojų.
Socialinės apsaugos ir darbo ministrė aiškina, kad pokyčiai atsirado dėl nuo 2011 metų neperžiūrėtų normatyvų.
„Tai absoliučiai neatitinka šiandienos realijų. Įsivaizduokite, kad vyras ar moteris gyvena vieni ir turi seną, maždaug 100 kvadratinių metrų namuką, o kompensacija skiriama tik už 60 kvadratinių metrų. Šie pokyčiai daromi tam, kad žmonėms būtų geriau“, – teigė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė.
Savivaldybių darbuotojai situaciją vertina atsargiau.
„Žmonės atsirenka, bet pasitaiko visokių atvejų. Kai anais metais buvo paleistas kompensacijų mechanizmas ir mokėjome praktiškai visiems, buvo žmonių, kurie turi namus prie jūros ir kitur, tačiau jiems taip pat buvo mokamos kompensacijos. Tai buvo visiška beprasmybė. Dabar yra gresmės“, – sakė V. Savickienė.
Nauja kompensacijų už šildymą tvarka įsigaliojo birželį.
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