Nauji NT tarifai miestuose: ko laukti?

Didžioji dauguma BNS apžvelgtų savivaldybių patvirtino 0,1 proc. tarifą pirmam būstui virš 450 tūkst. eurų vertės (arba 900 tūkst. eurų – jeigu bendrasavininkai du). Tik Neringoje jis sieks 0,5 proc., o Birštone – 0,7 procento.
Už komercinį NT miestuose savininkai turės mokėti nuo 0,5 iki 1,5 proc. Be to, dalis miestų bei rajonų tarybų pritaikė arba svarsto pritaikyti lengvatas daliai komercinio turto.
Tuo metu kelios savivaldybės priėmė sprendimus taikyti mažesnį nei 5 proc. tarifą apleistam NT.
BNS primena, kad šalia savivaldos patvirtinto tarifo bus mokamas ir 0,2 proc. turto vertės mokestis Gynybos fondui.
Tarp didžiųjų miestų didžiausias tarifas – sostinėje
Lietuvos didmiesčiuose – Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje – už pirmą būstą virš 450 tūkst. eurų vertės gyventojai mokės 0,1 proc. mokesčio tarifą.
Jų tarybos taip pat nuo 3 iki 5 proc. padidino mokestį visam apleistam NT.
Tuo metu komercinio turto Kaune savininkai kitais metais turės mokėti ne 0,7 ir 1 proc., kaip dabar, o visiems vienodą 0,5 proc. tarifą, Klaipėda taip pat apsisprendė šį mokestį sumažinti nuo 0,8 iki 0,5 proc.
Savo ruožtu Vilnius priėmė sprendimą mažesnį – 0,5 proc. tarifą taikyti viešbučiams, maitinimo, kultūros, sporto, mokslo pastatams, taip pat knygynams, meno galerijoms, kūrybinėms dirbtuvėms (dabar – 0,7 proc.), o 0,8 proc. – likusiems komerciniams pastatams (1 proc.).
Sostinės meras Valdas Benkunskas lapkritį tarybos posėdyje sakė, kad patvirtinti tarifai yra suderinti su verslu, atliepiant kilusias NT vertes, tuo metu uostamiesčio vadovas Arvydas Vaitkus nurodė, kad sumažinti tarifus būtina siekiant neapkrauti gyventojų naujais mokesčiais.
Abiejų didmiesčių atstovai teigė, jog kitais metais į miestų biudžetus turėtų būti surinkta panaši lėšų dalis kaip ir šiemet.
Savo ruožtu Šiauliuose ir Panevėžyje pirmam būstui (nuo 450 tūkst. aba 900 tūkst. eurų vertės) bus taikomas 0,1 proc., komerciniam turtui – 0,5 proc. tarifas.
Šiauliai apsisprendė nekeisti 3 proc. mokesčio apleistam turtui, tuo metu Panevėžyje jis augs iki 5 proc.
Klaipėdos rajone – lengvata naujoms įmonėms
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių bei Panevėžio rajonų gyventojai už pagrindinį būstą (nuo 450 tūkst. aba 900 tūkst. eurų vertės) kitais metais taip pat mokės 0,1 proc. mokestį.
Vilniaus rajonas priėmė sprendimą nekeisti tarifų, todėl čia komerciniam NT galios sena tvarka: 0,6 proc. mokestį mokės kultūros, mokslo ir sporto statinių savininkai, o 0,8 proc. – visų kitų pastatų valdytojai.
Savivaldybės atstovas Kęstutis Butvydas BNS teigė, jog taip siekiama prisidėti prie aiškesnės ir labiau prognozuojamos mokesčių aplinkos: „Stabilumas mokestinėje srityje turi teigiamą įtaką tiek gyventojams, kurie gali tiksliau planuoti savo finansinius įsipareigojimus, tiek verslui, kuriam taip pat svarbus užtikrintumas priimant investicinius sprendimus.“
Tuo metu Kauno rajono taryba nusprendė kitais metais taikyti visiems vienodą 0,5 proc. tarifą, o tai reiškia, jog smulkiojo ir vidutinio verslo savininkams našta mažės 0,1 proc. punkto, o visiems kitiems – 0,3 punkto.
Kaip teigiama savivaldybės pranešime, RC pateikus naujus duomenimis, Kauno rajone komercinio NT vertės išaugo 20-30 proc.
Klaipėdos rajonas komerciniam turtui patvirtino 0,5 proc. tarifą (dabar – 0,6 proc.), bet trejus metus jo nemokės naujai įsteigtos arba rajone įregistruotos įmonės.
Šiaulių rajono komercinio NT savininkai mokės 0,5 proc. (dabar – 0,65 proc.), tuo metu Panevėžio rajonas nusprendė palikti šiuo metu galiojantį 0,7 proc. tarifą.
Savo ruožtu Klaipėdos, Šiaulių bei Panevėžio rajonų tarybos iki 5 proc. padidino mokestį apleistam NT, Vilniaus bei Kauno rajonuose jis bus 3 procentai.
Kurortai: bus reikalingos ir lengvatos
Dviejų iš keturių kurortų – Druskininkų bei Palangos – gyventojai už pagrindinį būstą mokės 0,1 proc. mokestį, tuo metu Neringos – 0,5 proc., o Birštono – 0,7 procento.
Savo ruožtu Druskininkuose ir Birštone komercinio turto savininkai kitais metais turės mokėti 0,6 proc. tarifą vietoje 0,7 proc., Palangoje bus taikomas 0,5-0,6 proc. tarifas, Neringoje liks toks pats – 0,5 proc.
Palangos bei Neringos merai teigė, jog artimiausiu metu tarybose bus teikiami projektai dėl lengvatų verslui.
Palangos meras Šarūnas Vaitkus sakė, jog mieste perskaičiavus NT vertes jos augo nuo 70 proc. iki 120 proc., o tai yra didelė našta verslui. Jis nurodė gruodį teiksiantis pasiūlymą taikyti lengvatas turizmo, sveikatos, mokslo, kultūros paskirties turtui.
Tuo metu Neringos vadovas Darius Jasaitis teigė, kad bus siekiama atnaujinti galiojantį lengvatų aprašą, jame įtraukiant didesnes nuolaidas verslui. Jis tarybos posėdyje teigė, jog kai kurių viešbučių mokestinė vertė augo iki 3,5 karto.
Savo ruožtu visi keturi kurortai apleistam NT pritaikė 5 proc. mokesčio tarifą.
Saugomos mažesnės įmonės, didesni tarifai prekybos centrams
Savo ruožtu dalis savivaldybių numatė mažesnius tarifus labai mažoms įmonėms, gyventojų komerciniam turtui. Pavyzdžiui, Utena patvirtino, jog pastarieji mokės 0,9 proc. tarifą, o visi kiti komercinio turto valdytojai – 1 procentą.
Be to, miestas numatė skirtingus tarifus ir prekybos statiniams: iki 1 tūkst. kv. metrų ploto pastatų savininkai mokės 0,9 proc. mokestį, 1–3 tūkst. kv. metrų – 1,2 proc., nuo 3 tūkst. kv. metrų – 1,5 proc. Be to, 0,7 proc. tarifas nustatytas kaime esančiam turtui.
Tuo metu Jonava nusprendė nekeisti dabar galiojančios tvarkos ir taikyti 0,6 proc. tarifą fiziniams asmenims bei labai mažoms įmonėms, 0,8 proc. – mažoms, 1 proc. – vidutinėms bendrovėms bei 1,2 proc. – kitam komerciniam turtui.
Šakių rajono taryba nustatė 0,6 proc. tarifą, tačiau nuo mokesčio atleido dideles, vidutines, mažas bei labai mažas įmones, kurios per dvejus metus investavo atitinkamai 1 mln., 0,5 mln., 0,25 mln. ir 0,04 mln. eurų bei sukūrė atitinkamai bent keturias, tris, dvi ir vieną darbo vietą.
Be to, savivaldybė nuo mokesčio vieneriems metams atleido naujas įmones.
Nauja NT mokesčio tvarka
BNS rašė, kad Seimas šių metų birželį priėmė daugiausia diskusijų visuomenėje sukėlusias NT mokesčio įstatymo pataisas. Vyriausybės teiktas tiek pirminis, tiek vėlesnis pakoreguotas projektas valdančiųjų buvo pakeistas, visuomenei ir daliai politikų jį sukritikavus.
Dabar gyventojų NT apmokestinamas 0,5–2 proc. tarifais, tačiau tik nuo 150 tūkst. eurų vertės.
Tuo metu komercinio NT apmokestinimo tvarka nuo 2026 metų nesikeičia – jam bus taikomas 0,5–3 proc. mokestis, o konkrečius tarifus iki gruodžio priėmė savivaldybės. Be to, šis turtas bus apmokestintas papildomu 0,2 proc. tarifu, o jo lėšos bus skirtos Gynybos fondui.
Apleistam turtui bus taikomi 1–5 proc. tarifai.
Tačiau smarkiai padidėjus mokestinei NT vertei, savivalda nustatė mažesnius tarifus, kad našta verslui smarkiai nedidėtų.
