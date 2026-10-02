Naujas ketvirtis – naujos „Sodros“ išmokų ribos

Išmokų ribos perskaičiuojamos kas ketvirtį, atsižvelgiant į šalies vidutinį darbo užmokestį. Ketvirtąjį metų ketvirtį taikomoms riboms apskaičiuoti naudojamas antrojo ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis – 2 616 eurų.
Kiekvieno žmogaus išmokos dydis priklauso nuo jo draudžiamųjų pajamų, todėl daugelio gavėjų išmokos liks tokio pat dydžio. Pasikeitusios ribos aktualios tiems, kurių apskaičiuota išmoka būtų mažesnė už nustatytą minimumą arba viršytų didžiausią galimą išmoką.
Jei sergate arba slaugote sergantį vaiką
Nuo spalio minimali viso mėnesio ligos išmoka siekia 304,50 euro – tai 8,52 euro daugiau nei trečiąjį metų ketvirtį, kai ji buvo 295,98 euro. Minimali dienos išmoka padidėjo nuo 14,16 euro iki 14,57 euro, arba 41 centu.
Minimali ligos išmoka per mėnesį negali būti mažesnė nei 11,64 proc. šalies vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio, galiojusio užpraeitą ketvirtį iki laikinojo nedarbingumo nustatymo dienos. Ši riba aktuali mažiausias darbo pajamas gaunantiems žmonėms, kuriems apskaičiuota išmoka nesiekia nustatyto minimumo.
Maksimali viso mėnesio ligos išmoka padidėjo nuo 3 156,12 euro iki 3 246,98 euro – tai 90,86 euro daugiau nei praėjusį ketvirtį. Maksimali dienos išmoka siekia 155,36 euro, arba 4,35 euro daugiau nei trečiąjį ketvirtį.
Maksimalus kompensuojamasis uždarbis ligos išmokai apskaičiuoti negali viršyti dviejų šalies vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių, galiojusių užpraeitą ketvirtį iki nedarbingumo atsiradimo dienos. Todėl maksimalios išmokos ribos padidėjimas aktualus didžiausias pajamas gaunantiems gyventojams.
Slaugant sergantį šeimos narį arba prižiūrint vaiką, maksimali mėnesio ligos išmoka nuo spalio siekia 3 449,98 euro. Palyginti su trečiuoju ketvirčiu, ji padidėjo 96,54 euro – nuo 3 353,44 euro. Maksimali dienos išmoka išaugo nuo 160,45 euro iki 165,07 euro, arba 4,62 euro.
Jei auginate vaiką iki 2 metų
Minimali motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokų riba lygi 8 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžiams. Kadangi BSI dydis nesikeitė ir yra 74 eurai, žmonėms, įgyjantiems teisę į šias išmokas 2026 m. ketvirtąjį ketvirtį, minimali mėnesio išmoka ir toliau siekia 592 eurus.
Maksimali vaiko priežiūros išmoka už neperleidžiamus mėnesius padidėjo nuo 3 966,77 euro iki 4 080,96 euro per mėnesį. Tai 114,19 euro daugiau nei trečiąjį metų ketvirtį.
Pasirinkus vaiko priežiūros išmoką gauti, kol vaikui sueis 18 mėnesių, maksimali mėnesio išmoka nuo spalio siekia 3 139,20 euro. Palyginti su praėjusiu ketvirčiu, ji padidėjo 87,84 euro.
Pasirinkus išmoką gauti, kol vaikui sueis 24 mėnesiai, maksimali mėnesio išmoka pirmaisiais vaiko auginimo metais padidėjo nuo 2 288,52 euro iki 2 354,40 euro, o antraisiais – nuo 1 525,68 euro iki 1 569,60 euro. Tai atitinkamai 65,88 euro ir 43,92 euro daugiau nei trečiąjį ketvirtį.
Maksimali viso mėnesio tėvystės išmoka padidėjo 113,58 euro ir siekia 4 058,99 euro. Trečiąjį ketvirtį jos riba buvo 3 945,41 euro.
Nedarbo išmokų ribos nesikeičia
Minimalus nedarbo išmokos dydis negali būti mažesnis nei 5 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžiai, todėl minimali mėnesio nedarbo išmoka siekia 370 eurų. Ši riba taikoma visiems, kurių pagal apskaičiavimą priklausanti nedarbo išmoka būtų mažesnė.
Žmonėms, bedarbio statusą įgijusiems nuo šių metų liepos 1 d., maksimali mėnesio nedarbo išmoka negali viršyti 70 proc. atitinkamų metų vidutinio šalies darbo užmokesčio, taikomo valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei apskaičiuoti.
Todėl žmonėms, įgijusiems bedarbio statusą 2026 m. liepos 1 d. ir vėliau, maksimali nedarbo išmoka yra 1 618,51 euro per mėnesį. Šis dydis apskaičiuojamas bedarbio statuso įgijimo dieną ir nesikeičia visą paskirtos nedarbo išmokos mokėjimo laikotarpį.
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