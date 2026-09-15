Nauja šildymo sezono tvarka nuo spalio 1 d.: kada bus įjungtas šildymas jūsų name?

Iki šiol sprendimą dėl šildymo sezono pradžios priimdavo savivaldybės, atsižvelgdamos į faktinę lauko oro temperatūrą. Įsigaliojus įstatymo pakeitimams, didžiojoje dalyje miesto šildymo sezonas prasidės spalio 1 d.
Ką svarbu žinoti?
- Daugiabučiuose namuose, kuriuose įrengti modernizuoti (automatizuoti) šilumos punktai, šildymo sezonas prasidės spalio 1 d. ir baigsis ne anksčiau kaip balandžio 30 d., nelaukiant savivaldybės sprendimo. Tokių objektų Kauno regione ir Jurbarke yra beveik 80 proc.
- Šiuo laikotarpiu pastato vidaus šildymo sistemų prižiūrėtojas privalo įjungti šildymo sistemą. Patalpose higienos normose nustatyta temperatūra palaikoma automatizuotais šilumos punktais.
- Šildymo sezonas gali būti pradėtas anksčiau nei spalio 1 d., jeigu tris paras iš eilės vidutinė lauko oro temperatūra yra žemesnė nei 10 °C. Išimtis taikoma tais atvejais, kai šilumos vartotojai pastatuose su modernizuotais (automatizuotais) šilumos punktais priima sprendimą šildymą pradėti kitu laiku.
- Daugiabučių namų gyventojai, kurių name įrengtas modernizuotas (automatizuotas) šilumos punktas, gali nuspręsti šildymo sezoną pradėti bet kuriuo metu, jei tam pritaria dauguma gyventojų (50 proc. + 1 balsas).
- Savivaldybė, kaip ir iki šiol, savo pavaldžioms įstaigoms bei šilumos vartotojams, kurių pastatuose įrengti nemodernizuoti (neautomatizuoti) šilumos punktai arba nėra tarpinio šilumokaičio, šildymo sezono pradžią ir pabaigą nustatys atsižvelgdama į faktinę lauko oro temperatūrą.
- Kitiems šilumos vartotojams (privačioms įstaigoms, organizacijoms, verslo centrams ir pan.), kurie nėra pavaldūs savivaldybei, šildymo sezonas prasidės spalio 1 d. ir baigsis balandžio 30 d. Šiuo laikotarpiu šilumos tiekėjas privalės būti pasirengęs tiekti šilumą, o sprendimą dėl šildymo įjungimo priims pastato valdytojas.
Išsamiau su įstatymo pakeitimais galite susipažinti čia.
Kas už ką atsako?
Nuo spalio 1 d. šilumos tiekėjas (Kauno regione ir Jurbarko rajone – AB „Kauno energija“) privalo būti pasirengęs tiekti šilumą, pastatuose šildymą įjungia vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas.
Šilumos tiekimą pastato viduje taip pat reguliuoja vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas.
Pernai šildymas Kaune buvo pradėtas spalio 2 d., baigtas 2026 m. gegužės 6 d. Jurbarko rajone šildymo sezonas truko spalio 1 d. – balandžio 30 d.
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