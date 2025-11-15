Mirė žinomas verslininkas Darius Šoparas

Žinia apie netektį penktadienį pasidalyta socialiniame tinkle.
„Su neapsakomu liūdesiu ir širdgėla atsisveikiname su Tavimi, brangus Dariau. Tu buvai variklis, įkvėpėjas ir tikras draugas. Tavo energija, aštrus protas ir nuoširdus juokas kūrė aplinką, kurioje kiekvienas iššūkis atrodė įveikiamas.
Buvai visada pasiruošęs padėti ne tik su „kodu“, bet ir su gyvenimo „algoritmais“. Šiandien mes visi ieškome atsakymo į vienintelį klausimą: „Kur tavo backup, kad galėtume tave atstatyti?“ Deja, suprantame, kad kai kurios sistemos yra nepakeičiamos.
Ilsėkis ramybėje, mielas drauge. Tavo paliktas pėdsakas mūsų gyvenimuose ir darbuose yra pats geriausias „legacy code“, kurį mes su pasididžiavimu palaikysime ir tobulinsime. Amžinai liksi mūsų atmintyje.
Nuoširdžiai užjaučiame artimuosius“, – rašoma feisbuko įraše.
Komentaruose nurodoma informacija apie atsisveikinimą:
„Atsisveikinimas su Dariumi vyks šį šeštadienį nuo 17 val. laidojimo namuose „Aterna“, Žalsvojoje salėje, adresu Joniškės g. 36, Klaipėda.
Mišios už Darių – sekmadienį 7.45 val. Kazimiero bažnyčioje. Išlydėjimas į Kartenos kapines vyks sekmadienį 12.30 val.“
