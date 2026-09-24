Ministras: ieškome būdų, kaip sumažinti brangių degalų naštą gyventojams ir verslui

T. Valys pabrėžia, kad siekiant mažinti degalų kainas analizuojamos įvairios alternatyvos, įskaitant dyzelino akcizo mažinimą, tačiau skaičiavimai dėl pastarosios priemonės, jo teigimu, kelia abejonių.
„Skaičiavimai atlikti, tik kelia abejonių, kiek buvusi iniciatyva, sumažinusi simboliškai (dyzelino – BNS) kainą, pasiteisino. Ji biudžetui kainavo labai brangiai. Vis dar skaičiuojami tokie sprendimai, jei ir būtų taikomos priemonės, susijusios su akcizo mažinimu, nes taip pat įvertinamas nuo Naujųjų metų užprogramuoto kilimo dėl CO2 dalies ir papildomų kitų Europos Sąjungos įsipareigojimų“, – ketvirtadienį Seime per Vyriausybės valandą teigė ministras.
„Visą tą paketą vertiname ir jeigu skaičiai parodys, kad būtent ši mokestinė priemonė be kitų nemokestinių, kurias mes šiandien ir artimiausiomis dienomis pristatysime, pasiteisins, tai jinai bus įgyvendinta“, – pridūrė T. Valys.
Jis kartojo nematantis sumažinto dyzelino akcizo apčiuopiamos naudos bei abejoja, ar praėjusį pavasarį dviem mėnesiams įvesta lengvata pasiteisino.
„Bet šiai dienai poveikio tiek vartotojams, tiek apčiuopiamos naudos būtent iš akcizo sumažinimo kol kas nesimato“, – aiškino finansų ministras.
„Aušrietis“ Tomas Domarkas jo klausė, ar Finansų ministerija neketina „bent kažkiek sumažinti dyzelino akcizo tarifą ir jį suvienodinti bent su kaimynais lenkais“.
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