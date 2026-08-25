Ministras: elektros neturintiems gyventojams – papildomos kompensacijos

L. Savicko teigimu, nuostolių atlyginimo tvarką jis jau aptarė su „Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) vadovu.
„Situacija dėl audros išlieka labai sudėtinga. Šiandien popiet pirmiesiems klientams sueina 72 val. be elektros energijos. Puikiai suprantu, kad vien įstatyme numatyta kompensacija neatpirks žmonių patirtų nuostolių ir sunkumų. Todėl gyventojams turi būti skirtos papildomos iki 200 eurų kompensacijos už patirtus nuostolius“, – feisbuke antradienį rašė ministras.
„Ką tik ESO vadovui išsakiau lūkestį, kad bendrovė paskelbtų sprendimą dėl paprastos tiesioginių nuostolių atlyginimo tvarkos. Joje turi būti numatytas pagrįstų nuostolių dėl sugedusio maisto, laikino apgyvendinimo, generatorių įsigijimo ar nuomos, kuro ir kitų būtinų išlaidų atlyginimas. Tokį modelį bendrovė jau yra taikiusi anksčiau ir esu įsitikinęs, kad jį reikia kartoti ir po šios audros“, – dėstė jis.
Pasak L. Savicko, ESO vadovas Renaldas Radvila patikino, kad bendrovė dar antradienį gyventojams pateiks aiškią informaciją: kam priklausys nuostolių atlyginimas, kokius dokumentus reikės pateikti ir kaip bus galima pateikti prašymą.
„Po elektros tiekimo atstatymo, be abejo, turėsime padaryti kritinį vertinimą apie tai, ar tikrai buvo išmoktos pamokos iš anksčiau buvusių audrų, ar buvo padaryta viskas, kas tuo metu buvo suplanuota, kad turi būti padaryta tam, kad galėtume užtikrinti net ir minimalių įstatymo reikalavimų laikymąsi“, – Seime antradienį žurnalistams kalbėjo L. Savickas.
Įstatymai numato 72 val. terminą, per kurį turi būti atkurtas nutrūkęs elektros tiekimas, to nepadarius gyventojams priklauso kompensacijos.
„Šiandien kaip tik prieš ateidamas į Seimą turėjau susitikimą su energetikos įmonių vadovais ir ten labai aiškiai išsakiau lūkestį, kad tai yra tikrai nepakankamas kompensavimo mechanizmas ir kad tikiuosi, artimiausiu metu bus paskelbimas ir iš ESO vadovybės dėl papildomo kompensavimo, kuris apimtų patirtas išlaidas dėl generatorių, dėl prarastų maisto produktų, dėl apgyvendinimo išlaidų, kitų išlaidų, taip kaip tai buvo vykdoma ir 2024 metais“, – sakė ministras.
Tuo metu ESO vadovas R. Radvila žada dar antradienį pranešti vartotojams apie papildomas kompensacijas.
„Šiandien iškomunikuosime apie papildomas kompensavimo priemones. (...) Mes turėjome praktiką per 2024 metų audrą, kur darėme kompensavimą klientams“, – po susitikimo su socialdemokratų frakcija Seime antradienį žurnalistams sakė R. Radvila.
Frakcijos seniūnė Orinta Leiputė teigė, kad kompensacijos neatlygins visų žmonių ir verslo patirtų nuostolių.
„Yra tam tikra tvarka, kaip skaičiuojami nuostoliai. Be abejo, tikėtina, kad jie neatlieps visų patirtų, bet bent jau dalį kompensuos. Tiek gyventojams, tiek verslui“, – žurnalistams po susitikimo teigė O. Leiputė.
ESO vadovas pakartojo, kad visus sutrikimus elektros tinkle tikimasi sutvarkyti iki šeštadienio: „Šiandien nekeičiame savo prognozių. Tikėtina, kad jos galės būti ankstesnės, bet šiandien tikrai negalėčiau pažadėti. Šiandien esame numatę, kad tiek, kiek turime sutrikimų, tai juos pašalinti turėtume iki šeštadienio.“
„Tinkle vietų, kurias reikia tvarkyti, skaičius yra išaugęs iki 9 tūkst. Tai reiškia 9 tūkst. taškų, kuriuose yra arba nutraukti laidai, arba išverstos atramos ir reikalingi fiziniai darbai tam, kad atkurtume elektros tiekimą. Visoje Lietuvoje šiuo metu dirba 400 brigadų: mūsų, rangovų, „Lietuvos geležinkelių“ energetikai, pasitelkta kariuomenė, pasitelkti šauliai – bendradarbiaujame ir su jais tam, kad galėtumėme kuo greičiau atkurti tiekimą“, – aiškino R. Radvila.
Paklaustas, ar jaučia politikų pasitikėjimą, R. Radvila sakė, kad šiuo metu koncentruojasi į darbą.
O. Leiputė teigė, kad dabar nesvarstoma apie ESO vadovo keitimą: „Mes tikrai nesvarstome galimybės keisti ar nekeisti (vadovo – BNS), mums svarbiausia yra rezultatas gyventojams. Vadovui yra (skirtos – BNS) aiškios užduotys ir kuo greitesni, kad būtų sprendimai.“
Žemės ūkio ministrui Kęstučiui Mažeikai ketinant siūlyti Vyriausybei skelbti ekstremalią situaciją valstybės lygiu, L. Savickas sako, jog toks pasiūlymas svarstytinas.
„Šiandien su energetikos įmonių vadovais apie tai kalbėjome, matome, kad iš tinklo ir elektros tiekimo atstatymo perspektyvos reikšmingos įtakos terminams ir jų įgyvendinimui tai neturėtų tiesioginės įtakos, tačiau suprantu Kęstučio Mažeikos argumentus, kurie susiję su žemės ūkio sritimi, ir, be abejo, kad tame kontekste, manau, klausimas svarstytinas“, – kalbėjo energetikos ministras.
Kaip rašė BNS, dėl šeštadienį Lietuvoje siautusios audros antradienį ryte elektros dar vis neturi kiek daugiau nei 93 tūkst. vartotojų.
Dėl audros padarinių Kazlų Rūdos ir Anykščių savivaldybės pirmadienį paskelbė ekstremalią situaciją.
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