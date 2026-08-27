Ministerija siekia 59 mln. eurų padidinti išmokas ūkininkams

Tai leistų bazinės išmokos dydį padidinti nuo dabar planuojamo 81,1 euro iki 101,7 euro už hektarą, be to, ekoschemoms būtų skirta ne mažiau kaip 25 proc. privalomų išmokų asignavimų, ketvirtadienį pranešė ministerija.
„Mūsų ūkininkai šiuo metu išgyvena itin sudėtingą laikotarpį. Prie aukštų gamybos kaštų – brangių trąšų bei kuro – prisidėjo ir gamtos stichijos: pastarosios audros bei gausūs krituliai skaudžiai smogė būsimam derliui. Šis papildomas užnugaris padės ūkiams stabilizuoti finansinę situaciją, išgyventi šį sunkmetį ir atsitiesti po patirtų nuostolių“, – pranešime teigė ministras Kęstutis Mažeika.
Pasak ministerijos, liepą priimtas ES reglamentas suteikė valstybėms narėms galimybę pakoreguoti 2027 metų finansavimą išmokoms ir pakeisti savo Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) strateginius planus.
Lietuvos Strateginio plano pakeitimu siūloma išplėsti investicijų į technologijas sąrašą – nuo šiol parama bus skiriama sodo tuneliams, ventiliatoriams bei karšto oro šildytuvams, kurie didina ūkių atsparumą šalnoms ar kitoms stichijoms. Tam planuojama skirti 1,3 mln. eurų.
Be kita ko, siūloma sudaryti palankesnes sąlygas veikiančius gyvulininkystės ūkius sklandžiai perduoti tėvams ir vaikams, seneliams ir anūkams. 2027–2028 metais tam numatoma skirti 6 mln. eurų.
Ministerija pabrėžia, kad vis dažnėjančios gamtos stichijos daro didelę žalą žemės ūkiui, todėl svarbu veikti iš anksto, o ne tik kompensuoti jau patirtus nuostolius.
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