Ministerija pripažįsta, kad dalis Inovacijų agentūros naujų vadovų – buvę viceministro pavaldiniai

Ministerija, kuri inicijavo reformą agentūroje, tikina nepriiminėjusi konkrečių sprendimų, ką priimti, o ką atleisti iš darbo.
„Svarbu pažymėti, kad P. Petrauskas Inovacijų agentūroje nedirba jau beveik dvejus metus ir nedalyvauja agentūros kasdienėje veikloje ar personalo valdymo sprendimuose. Jūsų minimų vadovų atveju galime patvirtinti, kad dalis jų anksčiau yra dirbę struktūrose, kurios buvo pavaldžios tuo metu Proveržio departamento direktoriumi dirbusiam P. Petrauskui. Tačiau sprendimus dėl jų darbo ir atsakomybių Inovacijų agentūroje priėmė naujoji agentūros vadovybė“, – savo atsakyme LRT teigė ministerija.
Inovacijų agentūroje šiais metais įgyvendinus reorganizaciją, atleistas agentūros darbuotojas teigė, kad dalis naujai be konkurso paskirtų Inovacijų agentūros vadovų anksčiau buvo pavaldūs P. Petrauskui, kuris su naujai paskirtais vadovais anksčiau dirbo Inovacijų agentūroje bei Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje.
Savo ruožtu Inovacijų agentūros naujoji vadovė Monika Paulė sako, kad sprendimą reorganizacijos metu skirti vadovus iš vidaus be atrankų padiktavo noras sutaupyti laiko ir pinigų.
Iš viso dėl reorganizacijos Inovacijų agentūra skelbia atleidžianti 55 darbuotojus.
Kaip rašė BNS, ministerija yra įpareigojusi Inovacijų agentūros vadovę dirbti trečdaliu efektyviau – jai keliamas lūkestis etatų skaičių sumažinti nuo maždaug 350 iki 233–273, arba apie 22–34 procentais.
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