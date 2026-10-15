 Ministerija pripažįsta, kad dalis Inovacijų agentūros naujų vadovų – buvę viceministro pavaldiniai

Ministerija pripažįsta, kad dalis Inovacijų agentūros naujų vadovų – buvę viceministro pavaldiniai

2026-10-15 08:27
BNS inf.

Ekonomikos ir inovacijų ministerija pripažįsta, kad dalis Inovacijų agentūroje paskirtų naujų vadovų yra prie reorganizacijos įstaigoje prisidėjusio viceministro Pauliaus Petrausko buvę pavaldiniai, tačiau tikina, kad jis paskyrimams jokios įtakos neturėjo, skelbia portalas LRT.

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
<span>Ministerija pripažįsta, kad dalis Inovacijų agentūros naujų vadovų – buvę viceministro pavaldiniai</span>
Ministerija pripažįsta, kad dalis Inovacijų agentūros naujų vadovų – buvę viceministro pavaldiniai / R. Riabovo / BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Ministerija, kuri inicijavo reformą agentūroje, tikina nepriiminėjusi konkrečių sprendimų, ką priimti, o ką atleisti iš darbo.

„Svarbu pažymėti, kad P. Petrauskas Inovacijų agentūroje nedirba jau beveik dvejus metus ir nedalyvauja agentūros kasdienėje veikloje ar personalo valdymo sprendimuose. Jūsų minimų vadovų atveju galime patvirtinti, kad dalis jų anksčiau yra dirbę struktūrose, kurios buvo pavaldžios tuo metu Proveržio departamento direktoriumi dirbusiam P. Petrauskui. Tačiau sprendimus dėl jų darbo ir atsakomybių Inovacijų agentūroje priėmė naujoji agentūros vadovybė“, – savo atsakyme LRT teigė ministerija.

Inovacijų agentūroje šiais metais įgyvendinus reorganizaciją, atleistas agentūros darbuotojas teigė, kad dalis naujai be konkurso paskirtų Inovacijų agentūros vadovų anksčiau buvo pavaldūs P. Petrauskui, kuris su naujai paskirtais vadovais anksčiau dirbo Inovacijų agentūroje bei Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje.

Savo ruožtu Inovacijų agentūros naujoji vadovė Monika Paulė sako, kad sprendimą reorganizacijos metu skirti vadovus iš vidaus be atrankų padiktavo noras sutaupyti laiko ir pinigų.

Iš viso dėl reorganizacijos Inovacijų agentūra skelbia atleidžianti 55 darbuotojus.

Kaip rašė BNS, ministerija yra įpareigojusi Inovacijų agentūros vadovę dirbti trečdaliu efektyviau – jai keliamas lūkestis etatų skaičių sumažinti nuo maždaug 350 iki 233–273, arba apie 22–34 procentais.

Šiame straipsnyje:
inovacijų agentūra
Vadovai
Paulius Petrauskas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų