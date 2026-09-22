Ministerija džiaugiasi pilnėjančiu valstybės biudžetu: įvardijo, iš ko surinkta daugiausiai pajamų

Iš pridėtinės vertės mokesčio (PVM) gauta 5,27 mlrd. eurų – 10,7 proc. daugiau nei prieš metus dėl didėjusio vidaus vartojimo, iš gyventojų pajamų mokesčio (GPM) surinkta 2,45 mlrd. eurų – 12,9 proc. daugiau.
Bendrai į valstybės ir savivaldybių biudžetus šio mokesčio atitinkamai gauta 4,86 mlrd. eurų – 10,3 proc. daugiau. Pajamų augimą lėmė didėjęs darbo užmokesčio fondas ir išaugusi mokėtino GPM prievolė pagal metines deklaracijas už 2025 metus.
Į valstybės ir savivaldybių biudžetus surinkta 14,38 mlrd. eurų pajamų – 1,16 mlrd. eurų arba 8,7 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, nurodo Finansų ministerija.
Už visas akcizines prekes surinkta 1,51 mlrd. eurų – 9 proc. daugiau nei pernai.
Daugiausia prie augimo prisidėjo alkoholinių gėrimų ir energinių produktų akcizų pajamų didėjimas, o papildomų pajamų gauta ir iš šiemet įvesto akcizo nealkoholiniams saldintiems gėrimams.
Pelno mokesčio gauta 1,11 mlrd. eurų – 5,8 proc. daugiau nei prieš metus dėl didesnių avansinio pelno mokesčio įmokų, kurias lėmė šiemet padidintas pelno mokesčio tarifas (nuo 16 iki 17 proc.)
Vis dėlto birželį, suėjus metinio pelno mokesčio už 2025 metus mokėjimo terminui, gauta beveik tiek pat pajamų kaip ir prieš metus.
Pajamų augimą ribojo sulėtėjęs pernai metų apmokestinamojo pelno augimas ir didesnė, nei ankstesniais laikotarpiais, 2025 metais avansu sumokėtos metinės prievolės dalis.
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