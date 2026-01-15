Per metus nedarbas šalyje mažėjo

Skelbiama, kad šių metų sausio 1 d. tarnyboje bedarbio statusu registruota 159,3 tūkst. asmenų – 3,1 proc. daugiau nei gruodžio pradžioje. Vis tik, per metus neturinčių darbo gyventojų skaičius sumažėjo 2,6 proc.
Gruodžio mėnesį bedarbiais registravosi 22,1 tūkst. asmenų – 1,8 proc. daugiau nei lapkritį ir 0,1 proc. daugiau nei tuo pačiu metu 2024 m.
Tuo metu 16–24 m. amžiaus bedarbių metų pradžioje Užimtumo tarnyboje registruota 16,8 tūkst. – 1,7 proc. daugiau nei gruodį, tačiau 4,5 proc. mažiau nei prieš metus. Skelbiama, jog jaunimo nedarbo lygis per paskutinį praėjusių metų mėnesį išaugo 0,1 proc. ir šių metų pradžioje sudarė 6,8 proc.
Vyresnių kaip 50 m. amžiaus bedarbių metų pradžioje registruota 61,5 tūkst. – 2,5 proc. daugiau nei prieš mėnesį ir 0,8 proc. daugiau nei tuo pačiu metu pernai. Registruotas šios amžiaus grupės nedarbas per gruodį ūgtelėjo 0,3 proc. punkto ir sausį siekė 10,3 proc. – 0,1 proc. punkto mažiau prieš metus.
Registruotas nedarbas pirmą žiemos mėnesį augo 53-iose savivaldybėse, mažėjo – dviejose, o penkiose nepakito.
Po 0,1 proc. punkto nedarbas mažėjo Birštono ir Jonavos r. savivaldybėse. Didžiausias, 0,8 proc. punkto augimas fiksuotas Rietavo, Pakruojo r. ir Visagino savivaldybėse. Tuo metu nedarbo lygis 0,7 proc. punkto augo Mažeikių r. ir Raseinių r. savivaldybėse.
Tarnyba skelbia, jog gruodį ženkliai mažėjo darbuotojų paklausa. Remiantis jos duomenimis, iš viso paskelbta 7,6 tūkst. laisvų darbo vietų – 24,3 proc. mažiau nei lapkritį ir dvigubai mažiau balandžio–rugsėjo mėnesiais. Daugiau nei pusė, 52,7 proc. jų – penkių didžiųjų šalies miestų savivaldybėse.
Palyginti su ankstesniais metais, laisvų darbo vietų gruodį paskelbta dešimtadaliu mažiau nei tuo pačiu metu 2024 m. ir 2023 m.
„Pasyvesnė darbuotojų paieška gruodį – įprastas reiškinys Lietuvos darbo rinkoje. Metų pabaigoje darbuotojų paklausa mažėja, nes samdos sprendimai neretai atidedami naujiems metams, kai patvirtinami nauji veiklos planai ir biudžetai. Paklausą mažina ir sezoniniai svyravimai: žiemą dalyje sektorių veiklos apimtys, o kartu ir darbuotojų poreikis, natūraliai traukias“, – skelbia tarnyba.
Tuo metu įsidarbino 13 tūkst. darbo ieškojusių asmenų – 21,6 proc. mažiau nei lapkritį. Skelbiama, jog tai mažiausias per mėnesį įsidarbinusių Užimtumo tarnybos klientų skaičius per pastaruosius dvejus metus.
Tarnybos duomenimis, įsidarbinusių mažėjo visuose veiklos sektoriuose ir beveik visoje šalyje – 56 savivaldybėse.
Skelbiama, jog bendras dirbančiųjų skaičius šalyje stabilus. Kaip nurodo tarnyba, remiantis „Sodra“ duomenimis, 2026 m. sausio 1 d. apdraustųjų, dirbančiųjų buvo 1,45 mln. – 8,1 tūkst. arba 0,56 proc. mažiau nei prieš mėnesį.
Dirbančiųjų labiausiai daugėjo nekilnojamojo turto operacijų (0,3 tūkst.), viešojo valdymo ir gynybos (0,3 tūkst.) sektoriuose, labiausiai sumažėjo – administracinės ir aptarnavimo veiklos (1,4 tūkst.), statybos (1,2 tūkst.), gamybos (1,2 tūkst.), didmeninės ir mažmeninės prekybos (0,3 tūkst.) sektoriuose.
