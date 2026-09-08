Metinė infliacija rugpjūtį siekė 6,1 proc.

Vartojimo prekių kainos per metus padidėjo 5,7 proc., per mėnesį – sumažėjo 0,3 proc., paslaugų kainos per metus padidėjo 6,8 proc., per mėnesį – 0,3 proc.
Metinei infliacijai daugiausia įtakos turėjo šilumos energijos, benzino, dyzelino, asmeninių transporto priemonių techninės apžiūros ir remonto, medienos kuro, įskaitant granules ir briketus, elektros energijos, kainų padidėjimas.
Taip pat – duonos ir pyrago kepinių, mėsos, gaminių iš mėsos ir subproduktų, naudotų automobilių kainų sumažėjimas.
Mėnesio defliacijai daugiausia įtakos turėjo duonos ir pyrago kepinių, mėsos, moterų ir mergaičių drabužių, buityje naudojamų valymo ir priežiūros priemonių, gaminių iš mėsos subproduktų, jogurto ir panašių gaminių, vyrų avalynės, gumbavaisių, šakniagumbių, sviesto ir kitų pieno riebalų ir aliejaus, šviežių ar atšaldytų vaisinių daržovių, gaiviųjų gėrimų, keleivių vežimu oru, alaus kainų sumažėjimas.
Taip pat – dyzelino, medienos kuro, įskaitant granules ir briketus, benzino, šilumos energijos, kitų asmens priežiūros prietaisų, ambulatorinių gydomųjų ir reabilitacijos paslaugų kainų padidėjimas.
Valstybės ir savivaldybių institucijų administruojamos vartojimo prekių ir paslaugų kainos per metus padidėjo 11 proc., per mėnesį – 0,3 proc., rinkos kainos – padidėjo 5,3 proc. ir sumažėjo 0,2 proc.
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