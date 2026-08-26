Mažeika paskelbė, kada 20 mln. eurų parama pasieks ūkininkus

„Mūsų ūkininkams bus išdalinta 20 mln. eurų, planuojama spalio–lapkričio mėnesiais“, – spaudos konferencijoje trečiadienį sakė Kęstutis Mažeika.
Anksčiau jis yra sakęs, kad parama pirmiausia orientuota į smulkiuosius ūkininkus bei pieno ūkius, o pinigai bus skirstomi be biurokratijos.
Kaip rašė BNS, Europos Komisija (EK) yra sudariusi 540 mln. eurų vertės skubios paramos ūkininkams paketą, o Lietuvos ūkininkų kompensacijoms dėl išaugusių trąšų ir kuro kainų iš žemės ūkio rezervo skirta 9,788 mln. eurų ES paramos.
Tuo metu Vyriausybė dukart padidino šią paramą – iki beveik 20 mln. eurų.
Skelbta, kad parama bus skiriama ūkiams ir žemės ūkio sektoriaus įmonėms, kurias labiausiai paveikė išaugusios trąšų ir degalų kainos bei jų sukeltos ekonominės pasekmės.
Dėl Rusijos agresijos prieš Ukrainą, karo Irane ir Hormuzo sąsiaurio uždarymo bei tiekimo sutrikimų smarkiai išaugo trąšų kainos, o tai daro vis didesnį spaudimą ūkininkams visoje Europoje.
Trąšos yra svarbios žemės ūkio našumui ir apsirūpinimo maistu saugumui bei sudaro 16 proc. ūkininkų gamybos sąnaudų. ES apie 30 proc. azoto ir 70 proc. fosfatų trąšų yra importuojama.
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