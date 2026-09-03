Mažeika dėl maisto kainų: tai neįmanoma užduotis

„Tikslas sureguliuoti maisto kainas turbūt neįmanomas dalykas, ką mes matome iš realybės“, – Žinių radijui ketvirtadienį sakė K. Mažeika.
Nuo 2025-ųjų veikusią Gintauto Palucko Vyriausybės įkurtą Maisto tarybą neseniai panaikinęs ministras sako, kad ji nedavė jokio rezultato, o jos darbu buvo nusivylę ir patys tarybos nariai.
„Rinkosi keliasdešimt žmonių, po kelias valandas diskutuodavo, bet jokie sprendimai nebuvo priimti. Iš kai kurių tarybos narių pasisakymų buvo galima matyti, kad jie buvo nusivylę“, – aiškino žemės ūkio ministras.
Kaip rašė BNS, K. Mažeika Maisto tarybą panaikino rugpjūčio pabaigoje. Vietoje jos ir taip pat panaikintos Žemės ūkio mokslo tarybos įkurta nauja ministerijos Kolegija.
Pasak ministro, Kolegija analizuos žemės ūkio grandinės, maisto produktų ir žaliavų kainų tendencijas: „Tas perkrovimas yra turbūt emociškai svarbus ir kitiems tarybos nariams, kurie tęs veiklą. Nes tikrai nebus taip, kad visiškai kiti žmonės dalyvaus kolegijos veikloje. Būtent suburiami ekspertai konsultacijoms, pasitarimams ir sprendimų paieškoms.“
BNS rašė, kad pernai vasarį darbą pradėjus naujai sukurtai Maisto tarybai tuometinis žemės ūkio ministras Ignas Hofmanas sakė, jog siekiant mažinti maisto kainas taryba darbą pradėjo nuo maisto grandinės analizės – ją išanalizavusi taryba galėtų teikti siūlymus, kaip mažinti maisto kainas.
Šiemet vasarį skelbta, jog tarybai nerandant sprendimo, kaip mažinti maisto kainas, tuometinė premjerė Inga Ruginienė sakė, jog taryba turėtų susitikti dažniau ir dirbti aktyviau.
Maisto taryboje dirbo 27 nariai – ministerijų, Vyriausybės, žemdirbių, perdirbėjų, prekybininkų, universitetų, Vartotojų teisių apsaugos tarnybos atstovai.
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