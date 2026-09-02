Maisto ir veterinarijos tarnybos audito terminas pratęstas dar mėnesiui – iki spalio

„Atsižvelgdama į tai, kad (…) galutinė tarnybos veiklos vertinimo ataskaita nebus parengta ir pateikta iki (...) Vyriausybės pasitarimo protokole nustatyto pavedimo įvykdymo termino – 2026 m. rugsėjo 1 d., ministerija prašo patikslinti minėtą pavedimą ir nustatyti naują jo įvykdymo terminą – 2026 m. spalio 1 d.“ – rašoma Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) teikime.
Gegužės pabaigoje, sulaukus Vyriausybės pritarimo, VMVT audito terminas buvo pratęstas trims mėnesiams, iki rugsėjo 1 d.
Vyriausybės leidimą patikrinti VMVT ŽŪM gavo šių metų sausio pabaigoje, o 32,5 tūkst. eurų (su PVM) vertės sutartį su audito ir konsultacijų įmone „Audifina“ pasirašė gegužės 12 dieną.
ŽŪM anksčiau teigė, kad paskelbtas viešasis pirkimas užsitęsė tikslinant pirkimo sąlygas bei nagrinėjant tiekėjų pateiktas pretenzijas. Atsižvelgdama į tai, institucija nurodė, jog pagal sutarties sąlygas auditas turi būti atliktas per 100 dienų, tačiau to nebus įmanoma padaryti iki anksčiau numatyto termino – birželio 1 dienos.
Šiuo metu, ŽŪM teigimu, vis dėlto kyla rizika neįvykdyti pavedimo atlikti auditą ir nustatytu naujuoju terminu, kuris baigėsi antradienį.
Kaip nurodo ministerija, šių metų rugpjūčio 21 d. audito paslaugų teikėja „Audifina“ jai pateikė tik VMVT veiklos vertinimo ataskaitos projektą, o galutinė veiklos vertinimo ataskaita dar turi būti parengta, įvertinus tarnybos vadovės Audronės Mikalauskienės ir ŽŪM pastabas bei atlikus ataskaitos projekto tikslinimus.
Institucijos teigimu, procesas užsitęsė dėl tarnybos vėlavimo pateikti reikalingą informaciją.
„Audifina“ ministeriją raštu informavo, kad tarnybos veiklos vertinimo ataskaitos projektas sutartyje nustatytais terminais nebuvo pateiktas ministerijai dėl tarnybos vėlavimo laiku ir tinkamu formatu pateikti audito paslaugų teikėjui reikalingus dokumentus ir informaciją“, – rašo ministerija.
Kaip Eltai anksčiau nurodė ŽŪM, audito metu numatyta ištirti VMVT vidaus kontrolės ir procesų valdymo sistemas, informacinių išteklių valdymą ir informacinių sistemų naudojimą bei jų funkcionalumo didinimą, VMVT finansinius išteklius ir valdomą turtą.
Taip pat numatyta ištirti tarnybos viešųjų pirkimų procesų organizavimą ir vykdytus viešuosius pirkimus, žmogiškųjų išteklių valdymą, tarnybos taikomų administracinių procedūrų ir reikalavimų poveikį verslui ir ūkininkams.
ŽŪM auditą atlieka ir jai pavaldžioje Augalininkystės tarnyboje. Ministerijos teigimu, jis atliekamas vadovaujantis metiniu planu, juo siekiama įvertinti korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą ir progresą kuriant korupcijai atsparią aplinką.
Augalininkystės tarnybos auditą planuojama baigti iki rugsėjo pabaigos.
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