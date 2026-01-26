Lietuvos keliuose – nauji veikėjai

Pirmą kartą surengtame konkurse gyventojai buvo kviečiami siūlyti pavadinimus kelių technikai. Kol kas iš 350 barstytuvų vardus gavo penki.
„Populiariausias buvo „Pabarstukas“. Taip pat turime „Druskius“, „Barstūnas“, „Barstytuvas“ ir „Šaltibarstis“, – pasakojo „Kelių priežiūros“ atstovas Rimantas Zagrebajevas.
„Pabarstukas“ buvo dažniausiai pasikartojęs vardas iš daugiau nei 1 tūkst. siūlytų.
Štai vairuotojas Gintaras sako, kad jam, kaip žemaičiui, garbė važiuoti žemaitiškai pavadinta mašina.
„Žemaitiškai būtų „žiaurėi graži žėima“, nors įprastai sakome „žiauriai graži žiema“. Man toks pavadinimas patinka“, – dalijosi vieno barstytuvo vairuotojas Gintaras Banys.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Tiesa, yra barstytuvas, kurio ne tik pavadinimas „Šaltibarstis“, bet ir spalva išskirtinė – rožinė.
„Pats šaltibarščius mėgstu, tad noriu juo važiuoti“, – neslėpė barstytuvo vairuotojas Žydrūnas Valaitis.
Be to, atskleista, kuriuose keliuose šie barstytuvai dirbs.
„Išvažiuos į skirtingus regionus – Klaipėdą, Joniškį, Karčiupį, Vievį, o paskutinis darbuosis aplink Uteną“, – tvirtino R. Zagrebajevas.
Kiti vardai taip pat sulaukė palaikymo, tačiau šį kartą nepasirinkti: „Druskomobilis“, „Ledo siaubas“, „Sniegius Barstys“, „Snieguolis“.
Tiesa, šiemet kelininkams teko prisiminti ir tokią techniką, kuri ilgą laiką buvo garaže.
„Dėl sniego kiekio pasitelkėme rotorius, kurie dešimtmetį stovėjo. Matyt, laukė šios žiemos“, – aiškino „Kelių priežiūros“ atstovas.
Tiesa, teigiama, kad ši savaitė bus audringa, tad, panašu, barstytuvai darbuosis keliuose.
„Sniego tikrai bus. Tiesa, jis tęsis netrumpai, tačiau iššūkių bei slidžių kelio ruožų sulaksime“, – tikino „Kelių priežiūros“ valdymo centro vadovas Kęstutis Kantautas.
