Klausk specialisto: sniegas atkeliauja kartu su rūpesčiais

Aloyzas Pakalniškis,
Kauno m. savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas
Prižiūri patys gyventojai
Didžiąja dalimi pagrindinių miesto erdvių rūpinasi įmonė „Kauno švara“. Tačiau įmonė nėra atsakinga už viso miesto priežiūrą. Vidinius privačių bei daugiabučių namų kiemus ir įvažiavimus į juos įpareigoti tvarkyti ir prižiūrėti patys gyventojai, daugiabučius gyvenamuosius namus administruojančios įmonės.
Pagal sutartį su Kauno miesto savivaldybe, „Kauno švara“ valo ir barsto daugiau kaip 700 gatvių, įskaitant įkalnes, tiltus, viadukus, laiptus, šaligatvius, pėsčiųjų zonas. Tai daro pagal su savivaldybe suderintą grafiką ir atsižvelgus į oro sąlygas.
Kauno miesto tvarkymo ir švaros taisyklėse nurodoma, kad gyventojai turi tvarkyti ir palaikyti švarą jiems įstatymų nustatyta tvarka priskirtose arba faktiškai naudojamose teritorijose patys arba sudaryti sutartis su kitais asmenimis dėl tokių darbų atlikimo.
Pastarojo snygio padariniai buvo pradėti šalinti vos tik jam prasidėjus ir yra intensyviai tvarkomi jam pasibaigus. Šią žiemą esant intensyviam snygiui ir žemai temperatūrai miesto gatvės yra prižiūrimos nuolat – valomos ir barstomos.
Didžiausias iššūkis, su kuriuo susiduria valymo paslaugas teikianti bendrovė, yra netinkamose ar „Sustoti draudžiama“ ženklu pažymėtose vietose pastatyti gyventojų automobiliai.
Labai prašome gyventojų būti supratingais ir transporto priemones, ypač snygio metu, palikti tam skirtose automobilių stovėjimo aikštelėse, taip atlaisvinant šalikeles.
Gatvių ir kiemų priežiūra ir valymas žiemą
Kauno miesto tvarkymo ir švaros taisyklėse sakoma, kad teritorijų naudotojai priskirtoje teritorijoje žiemą privalo:
• pasnigus laiku valyti (kaupti) sniegą, barstyti smėlį, skaldelę ir kitas sniegą ar ledą tirpdančias priemones, nukapoti ledą jiems priskirtuose ar faktiškai naudojamuose plotuose įrankiais, negadinančiais dangos, pirmiausia – nuo gyvenamųjų namų ir kitų pastatų stogų, lietaus vamzdžių ir balkonų, tiltų, viadukų, sankryžų ir gatvių, kuriomis važiuoja viešasis transportas, siekiant užtikrinti jo nepertraukiamą eismą, taip pat viešojo transporto stotelėse;
• valydami nuo gyvenamųjų namų ir kitų pastatų stogų ir balkonų ledą, sniegą ir varveklius, laikytis darbo saugos reikalavimų: aptverti pavojingą teritoriją, nesugadinti ryšių ir elektros laidų, apsaugos įrangos, laidų, šviestuvų ir televizijos antenų, želdinių, statinių fasadų;
• nustojus snigti, sniegą tuoj pat bet kuriuo paros metu valyti ir kaupti taip, kad netrukdytų pėstiesiems ir transportui. Lauko kavinių savininkai nuo jiems priklausančių įrenginių valo ir kaupia sniegą ne mažesniu kaip 4 m atstumu, kad netrukdytų pėstiesiems ir transportui;
• valydami šaligatvius, sniegą ar smėlį kaupti ant šaligatvio krašto. Kaupiant sniegą turi būti palikta ne mažesnė kaip 5 m įvaža į kiemą;
• sniegą iš miesto gatvių ir aikščių išvežti pagal Miesto tvarkymo skyriaus užsakymus;
• valyti nuo lietaus kanalizacijos šulinių grotelių ledą ir sniegą;
• prasidėjus plikšalai, nedelsdami barstyti smėliu, smėlio ir chlorido mišiniu (šlapia druska) priskirtas ar faktiškai naudojamas (valomas ir tvarkomas) teritorijas, kad būtų užtikrintas transporto eismo ir pėsčiųjų saugumas bet kuriuo paros metu, neatsižvelgiant į oro sąlygas. Prasidėjus plikšalai, pagrindinės miesto gatvės turi būti mechanizuotai pabarstytos per 4 valandas. Pirmiausia barstomos sankryžos, perėjos, tiltai, viadukai, tiltų nuovažos, gatvės, kuriomis važiuoja viešasis transportas, viešojo transporto stotelės, viešojo transporto apsisukimo žiedų teritorijos;
• vežti ir versti sniegą ir smėlį į laikinus sąvartynus, kurie įrengiami teisės aktų nustatyta tvarka;
• po žiemos, nutirpus sniegui ir ledui, surinkti gatvių priežiūros atliekas ir sąšlavas ir išmesti į specialiai tam skirtus konteinerius.
Įpareigoja įstatymas
Daug skirtingų nuostatų gali būti numatyta kiekvieno miesto ar miestelio švaros palaikymo ir tvarkymo taisyklėse, tačiau įstatymas numato ir bendrų dalykų, kuriais remiantis privaloma tvarkyti teritoriją, priskirtą daugiabučių gyventojams ar bendrijoms.
Advokatų profesinės bendrijos AVOCAD teisininkas Rokas Puodžiūnas atkreipia dėmesį į tai, kad atsakomybė dėl sniego valymo ir teritorijos priežiūros kyla ne „iš įpročio“, o tiesiogiai iš teisės aktų.
Civiliniame kodekse nurodyta, kad butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. Tai reiškia, kad butų savininkai atsako tik už tuos objektus, kurie jiems priklauso bendrosios dalinės nuosavybės teise.
Šiuo atveju butų savininkams tenka pareiga rūpintis ir tuo žemės sklypo plotu, kuris įstatymų nustatyta tvarka yra priskirtas daugiabučiam gyvenamajam namui – t. y., kai žemės sklypas yra suformuotas ir perduotas namo savininkams valdyti.
Pareiga rūpintis
Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti butų ir kitų patalpų savininkai steigia bendriją, sudaro jungtinės veiklos sutartį arba pasirenka bendrojo naudojimo objektų administratorių. Tačiau, nepriklausomai nuo pasirinktos valdymo formos, pareiga rūpintis priskirtu žemės sklypu ir jo priežiūra – įskaitant sniego valymą – išlieka:
• bendrijos pirmininkas atsako už bendrojo naudojimo žemės sklypo naudojimą ir tvarkymą pagal įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus;
• bendrojo naudojimo objektų administratorius, vadovaudamasis teisės aktais, reglamentuojančiais pastatų, jų inžinerinių sistemų, potencialiai pavojingų įrenginių naudojimą ir priežiūrą, žemės sklypų priežiūrą, organizuoja namo techninę priežiūrą, bendrosios dalinės nuosavybės teise ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais patalpų savininkų naudojamo ir valdomo žemės sklypo priežiūrą;
• jungtinės veiklos sutartimi siekiama nustatyti daugiabučio namo patalpų savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų ir įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo valdymu, naudojimu ir priežiūra.
Taigi, esminė taisyklė tokia: už švarų ir nukastą daugiabučio namo kiemą atsako žemės sklypo savininkas. Atitinkamai daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas (bendrija, jungtinės veiklos sutartimi veikiantys savininkai ar administratorius) privalo rūpintis tik tuo žemės sklypu, kuris yra jam priskirtas ir perduotas valdyti. Šią pareigą nustato ne tik Civilinis kodeksas, bet ir poįstatyminiai teisės aktai. Jeigu žemės sklypas daugiabučiam namui nėra priskirtas arba jis nėra perduotas valdyti butų savininkams, atsakomybė už jo priežiūrą tenka savivaldybei. Tokiu atveju būtent savivaldybė privalo organizuoti sniego valymą, slidumo mažinimą ir kitus teritorijos priežiūros darbus.
Parengta pagal AVOCAD
Stogu rūpinasi savininkas
Jei ant daugiabučio namo stogo kaupiasi sniegas ar formuojasi ledo varvekliai, galintys kelti pavojų praeivių sveikatai ar turtui, pareiga tuo rūpintis tenka pastato savininkui ar savininkams. Tai laikoma viena iš esminių statinio saugios eksploatacijos pareigų.
Statinių priežiūros reikalavimai yra detalizuoti statybos techniniame reglamente STR 1.07.03:2017 bei kituose teisės aktuose. Pavyzdžiui, šiame reglamente aiškiai nurodyta, kad turi būti užtikrinta, kad nesikauptų sniegas ir ledas prie statinio sienų, švieslangių, langų ir kitų vertikaliųjų atitvarų paviršių. Jeigu sniegas ar ledas vis dėlto susikaupia, jie turi būti pašalinti nuo pastato paviršiaus ne mažesniu kaip 2 m atstumu.
Be to, reglamentas įpareigoja periodiškai šalinti nuo statinio ir jo konstrukcijų susikaupusį sniegą, vandenį, dulkes ir kitokias sąnašas. Taip pat nustatyta pareiga reguliariai valyti dulkes, tepalus ir kitokius teršalus nuo šildymo, vėdinimo, vandentiekio, kanalizacijos bei kitų inžinerinių sistemų ir įrenginių, siekiant užtikrinti saugią ir tinkamą pastato eksploataciją. Nesirūpinant stogo priežiūra žiemos laikotarpiu ir neužtikrinant saugios aplinkos gali kilti civilinė atsakomybė, jei dėl to padaroma žala kitam asmeniui ar turtui.
Taigi, dėl nenukastų kelių ar nenudaužytų varveklių gyventojams reikėtų kreiptis į tą subjektą, kuris yra atsakingas už konkrečių objektų priežiūrą. Savivaldybė atsako už tuos daugiabučių namų kiemus, kuriuose nėra suformuoti žemės sklypai ir jų valdymas nėra perduotas daugiabučio namo savininkams. Jeigu žemės sklypas yra suformuotas ir perduotas namo savininkams valdyti, jį prižiūrėti privalo tas subjektas, per kurį butų savininkai įgyvendina savo teises – namo bendrija, jungtinės veiklos sutartimi veikiantys savininkai arba namo administratorius. O dėl namo stogų priežiūros visais atvejais reikėtų kreiptis į namo savininką.
Parengta pagal AVOCAD
