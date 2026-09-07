Lietuvos BVP augimas – vienas sparčiausių

Sparčiau už Lietuvą ekonomika augo tik Airijoje – 10,2 proc. ir Slovėnijoje – 1,8 proc. Tuo metu vienintelėje Austrijoje BVP per ketvirtį smuko – 0,1 proc.
Palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, Lietuvos ekonomika augo 3,8 proc.
Visoje ES ekonomika antrąjį ketvirtį, palyginti su ankstesniu, augo 0,7 proc., o euro zonoje – 0,6 proc. Pirmąjį ketvirtį ES BVP buvo padidėjęs 0,1 proc., o euro zonos ekonomika neaugo.
ES per metus BVP antrąjį ketvirtį padidėjo 1,4 proc., euro zonoje – 1,2 proc.
Eurostato duomenimis, užimtųjų skaičius Lietuvoje antrąjį ketvirtį, palyginti su ankstesniu, sumažėjo 0,1 proc. Toks pats 0,1 proc. smukimas fiksuotas ir per metus tuo pačiu laikotarpiu.
Visoje ES ir euro zonoje užimtųjų skaičius per ketvirtį padidėjo po 0,1 proc.
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